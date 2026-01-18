Derrumbe en el cerro Hermitte: casas destruidas y evacuaciones masivas

Un derrumbe ocurrido el sábado por la noche en una ladera del cerro Hermitte destruyó varias casas del barrio Sismográfica de Comodoro Rivadavia. El alerta inicial de una vecina permitió que muchas familias salieran a tiempo antes de que la tierra avanzara.



El movimiento provocó daños severos en calles, viviendas y redes de servicios, especialmente en el sector oeste, y también impactó en Altos del 3 y El Marquesado.

Defensa Civil confirmó que no quedaron personas atrapadas, aunque la zona sigue inestable.



Ante el temor a robos, se desplegaron controles policiales mientras el municipio habilitó centros de evacuados para unas 300 personas.

Foto: Germán Velazco

R.G.