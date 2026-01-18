19°
21°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 18 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 policiales Comodoro Rivadavia
18 de Enero de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Derrumbe en el cerro Hermitte: casas destruidas y evacuaciones masivas

Un deslizamiento arrasó viviendas en Comodoro. No hubo heridos, pero cientos de familias debieron abandonar la zona ante un escenario inestable.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un derrumbe ocurrido el sábado por la noche en una ladera del cerro Hermitte destruyó varias casas del barrio Sismográfica de Comodoro Rivadavia. El alerta inicial de una vecina permitió que muchas familias salieran a tiempo antes de que la tierra avanzara.

 


El movimiento provocó daños severos en calles, viviendas y redes de servicios, especialmente en el sector oeste, y también impactó en Altos del 3 y El Marquesado.

 

Defensa Civil confirmó que no quedaron personas atrapadas, aunque la zona sigue inestable.

 


Ante el temor a robos, se desplegaron controles policiales mientras el municipio habilitó centros de evacuados para unas 300 personas. 

 

 

Foto: Germán Velazco

 

 

R.G.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel se tiñe de gris
2
 El municipio acompañó la inauguración de la nueva sede de la Universidad Siglo 21 en Esquel
3
 Juan Andrés Aguilar Reyes QEPD
4
 Incendios en Chile: 15 muertos y más de 50 mil evacuados
5
 Autoridades del PNLA niegan campañas de donación y recaudación por los incendios
1
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
2
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
3
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
4
 De los esquelenses, Víctor Amoretti fue el más rápido en el Itaú IronMan 70.3 de Pucón
5
 Chubut: Nuevos equipos garantizan el servicio eléctrico en Cholila y Epuyén
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -