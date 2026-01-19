La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Cholila emitió un aviso urgente dirigido tanto a la población local como a los turistas que se encuentran en la región, informando que la Portada Norte del Parque Nacional Los Alerces se encuentra momentáneamente cerrada.

Esta restricción de acceso responde estrictamente a razones de seguridad y logística operativa. Según detallaron las autoridades, diversos organismos de emergencia se encuentran trabajando intensamente en la zona en el marco del operativo montado para combatir los incendios que afectan al sector. El cierre busca garantizar la libre circulación de las brigadas, autobombas y personal especializado que desempeña tareas críticas en el terreno. Asi como tambien preservar la seguridad de quienes desean visitar el Parque.

Recomendaciones para circular

Desde el municipio de Cholila y sus valles se solicitó a conductores y visitantes tener muy en cuenta esta información al momento de planificar sus desplazamientos. Cabe recordar que el acceso a dicho sector se realiza pasando Villa Lago Rivadavia, punto donde actualmente se recomienda evitar el tránsito no esencial.

Las autoridades de turismo y los equipos de emergencia piden la colaboración de la comunidad para respetar las señalizaciones y las indicaciones del personal apostado en las rutas, a fin de no entorpecer el despliegue del operativo contra incendios. Se aguardarán nuevos reportes para conocer cuándo se restablecerá el ingreso habitual a esta zona del Patrimonio Mundial.







Finalmente, se agradeció la comprensión de la comunidad y se recomendó, ante posibles actualizaciones sobre la reapertura del acceso o nuevas disposiciones vinculadas al incendio.M.G