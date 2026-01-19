Colapso en estaciones de reciclado: evalúan retirarlas y avanzar con sanciones

La gerente de GIRSU Esquel, Mariana López Rey, se refirió a las imágenes que circularon en redes sociales durante el fin de semana y que mostraron un nuevo colapso en la estación de reciclado ubicada sobre la avenida Yrigoyen. Según explicó, se trata de una situación reiterada que podría derivar en el retiro de ese punto y en la revisión general del sistema de estaciones.

“Las imágenes que salieron son de la estación de la avenida Yrigoyen, es algo que se viene reiterando. Las estaciones fueron descomprimidas el día sábado y la realidad es que desde el sábado a la tarde al domingo, o sea es un día y medio, encontramos nuevamente este colapso y esta disposición inadecuada”, señaló. En ese sentido, detalló que se encontraron residuos de todo tipo fuera de los contenedores: “Desde neumáticos, colchones, todo tipo de residuos”.

Ante este escenario, López Rey confirmó que la estación será retirada: “Por la frecuencia en la que se viene dando, no es en todas igual pero en esa puntualmente sí, vamos a retirarla de ese lugar. A nosotros nos apena esto porque sí sabemos que hay vecinos que las usan y las usan de manera apropiada”.

La funcionaria remarcó que el problema no está vinculado a la falta de información. “Hemos informado cómo se deben usar, están las inscripciones en las estaciones que dicen qué residuo puede ir en cada boca. Entendemos que esto no tiene que ver con campañas de concientización”, afirmó, y agregó: “El sentido común indica que yo no puedo tirar un colchón en la vereda”.

En ese marco, recordó que la gestión de residuos es compartida. “Como siempre digo, la gestión de los residuos es una corresponsabilidad vecino-municipio. Todo lo que tiene que ver con la generación y la disposición inicial es responsabilidad del vecino”, sostuvo, al tiempo que enumeró las alternativas disponibles: “Tenemos las cuatro estaciones de reciclado, el ecocanje abierto mañana y tarde todos los días, recolección domiciliaria y los contenedores de la planta los sábados y domingos de 9 a 18”.

Consultada sobre los residuos hallados, fue contundente: “De todo. Neumáticos, hierros, bolsas de residuos enteras, animales muertos”. Incluso indicó que en muchos casos los contenedores estaban vacíos: “Te encontrás con una caja con gran cantidad de latas de aluminio y la boca para disponer el aluminio se encuentra vacía”.

Si bien aclaró que no todas las estaciones presentan el mismo nivel de conflicto, advirtió: “En la que más se da es en esta, también hemos notado cúmulo por fuera en la estación de La Anónima de la avenida Alvear”. Por ese motivo, anticipó que se analiza la continuidad del sistema: “Si este trabajo en conjunto no se está pudiendo lograr, ante todo tenemos que preservar la higiene, la seguridad y la salud de la población”.

En relación al marco legal, López Rey aclaró que cualquier decisión de fondo deberá pasar por el Concejo Deliberante. “Sí, absolutamente, eso no es una decisión que tomamos directamente. Si esta situación se sigue llevando adelante, se presentará al Consejo”, explicó, al recordar que existe una ordenanza que dio origen a las estaciones de reciclado y que solo el cuerpo legislativo puede modificarla o derogarla.

Finalmente, respecto a las sanciones, desde el área de Inspecciones Ambientales confirmaron que se están labrando actas. “Se están haciendo continuamente, ahora mucho más. Se visualiza a la persona, se labran las actas correspondientes y se elevan al Tribunal de Faltas”, indicó Gabriela Montesino. También remarcaron que las denuncias vecinales pueden realizarse de manera anónima a través de los teléfonos habilitados en la página web municipal.

