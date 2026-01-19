Madryn: Joven policía detenido por abuso sexual a adolescente

Un joven integrante de la fuerza policial, de 19 años, fue detenido e imputado en el marco de una investigación por un grave hecho de abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente. La audiencia de control de detención y apertura de investigación se realizó el domingo, donde el juez interviniente Dra. María Ines Bartels, resolvió dictar prisión preventiva a pedido de la Fiscalía.

La causa es llevada adelante por la fiscal Romina Carrizo, quien impulsó la investigación a partir de la denuncia de la víctima en la Comisaría de la Mujer y solicitó una serie de medidas urgentes para asegurar la preservación de la prueba y garantizar el normal desarrollo del proceso judicial.

En ese contexto, durante la madrugada del sábado se efectuaron allanamientos, con habilitación de horario nocturno, donde se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa, entre ellos dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes. En el mismo procedimiento se concretó la detención del imputado.

Durante la audiencia realizada el domingo, la magistrada dio por acreditada, en esta etapa preliminar, la existencia del hecho investigado y la probable autoría del imputado, resolviendo su detención preventiva ante la presencia de riesgos procesales, por el plazo de 45 dias.

Desde el Ministerio Público Fiscal se remarcó que, tratándose de un caso de extrema sensibilidad, se resguarda de manera estricta la identidad y la intimidad de la víctima, conforme a los protocolos vigentes para hechos de violencia sexual y a los estándares de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

La investigación tendrá un plazo de seis meses, con la producción de nuevas medidas probatorias hasta la probable acusación para elevar a juicio, mientras el imputado permanece detenido.

R.G.