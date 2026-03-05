Con domiciliaria por causar la muerte de su bebé, está de fiesta en fiesta

Este miércoles en las oficinas de Tribunales de Puerto Madryn se realizó una nueva audiencia por el caso de Elías, el bebé que falleció en un siniestro vial ocasionado por su padre. Volcó una Kangoo en una rotonda debido a que iba alcoholizado. Era el segundo fin de semana que estaba a cargo de Elías debido a un régimen de visitas.

La defensa de la familia materna de Elías, representada por el abogado Facundo Bonavitta, planteó con pruebas fotográficas que el progenitor (Ríos) mantiene reuniones y recibe visitas en su domicilio algo que estaba prohibido cuando se le brindó el beneficio de prisión domiciliaria.

“Se fijó expresamente una prohibición de recibir visitas. Cuando se fija una condición en una prisión domiciliaria debe cumplirse estrictamente y en este caso no se estaría cumpliendo, por lo que debería haber consecuencias. Respetamos la decisión judicial pero no la compartimos”, señaló Bonavitta.

La familia materna de Elías siente que es una burla no solo recibir visitas, sino que también lo publican en diversas redes sociales, donde se lo ve muy alegre y de fiesta. “Se nos ríen en la cara”, manifestaron.

En ese sentido, Bonavitta adelantó que “vamos a evaluar e impugnar la decisión de la jueza porque realmente no la respetamos, no la no la compartimos” agregando que la fiscalía “no acompañó el pedido que presentábamos porque consideró que una imagen o una captura de pantalla no era suficiente y el incumplimiento no era grave como para revocar la prisión domiciliaria”.

En la audiencia de este jueves, la fiscal Eugenia Vottero adelantó que pedirá una extensión en el plazo de investigación que vence el 27 de marzo debido a que restan medidas probatorias por realizarse y que son importantes para la investigación.

Fuente: Jornada