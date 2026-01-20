Matar a la mascota para amenazar a la mujer

La justicia de Esquel investiga un hecho que generó una profunda consternación por el nivel de ensañamiento detectado en el barrio Ceferino. Todo comenzó con una denuncia por violencia de género en la Comisaría de la Mujer, donde una joven relató que su pareja mató a su mascota para enviarle un mensaje de terror. La perrita fue sometida a actos de crueldad extrema mientras aún estaba con vida, en un ataque que ocurrió luego de que el animal intentara intervenir para defender a su dueña de las agresiones del hombre. El agresor utilizó este hecho para amenazar a la mujer, advirtiéndole que ella sufriría el mismo destino.

Tras la denuncia, la Agencia Ambiental y de Maltrato Animal coordinó un allanamiento urgente en la vivienda. En el operativo, además de confirmar la muerte de la perra defensora, se logró rescatar con vida a otra perra que se encontraba en el lugar junto a sus seis cachorritos de apenas diez días. Estos animales estaban en condiciones de abandono y desnutrición, por lo que fueron puestos bajo resguardo inmediato. La fiscalía actuó con rapidez para sacar a los sobrevivientes de ese entorno de violencia extrema y asegurar que recibieran la atención veterinaria necesaria.

La Fiscal Cecilia Bagnato explicó que este caso es un ejemplo de daño transversal, donde el violento ataca al ser que protege o acompaña a la víctima para ejercer un control psicológico total. La investigación busca una condena efectiva que podría llegar a los cinco años de prisión, sumando el maltrato animal con las amenazas y lesiones. Actualmente, la joven debió abandonar la ciudad por seguridad ante el riesgo que representa el agresor, mientras que los animales rescatados se recuperan bajo tutela municipal.

E.B.W.