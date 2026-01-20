La Charo se presenta en la Comarca

El Bolsón será escenario de la llegada de La Charo, la reconocida cantautora, actriz y comunicadora social Charo Bogarín, quien se presentará el domingo 1 de febrero, a las 21 horas, en el Auditorio de la Casa del Bicentenario. La artista desembarca en la Patagonia para compartir un concierto que fusiona folclore tradicional, lenguas originarias y exploraciones sonoras contemporáneas.

Originaria de Clorinda, Formosa, La Charo es tataranieta del cacique guaraní Guayraré, una raíz que atraviesa de manera central su identidad artística. A lo largo de su carrera desarrolló una propuesta enfocada en la revalorización de las culturas originarias de Sudamérica, combinando la música electrónica con el folclore, un sello distintivo que comenzó a forjar a principios de los años 2000 con la fundación del proyecto Tonolec, referente ineludible de la música de raíz reinterpretada desde una mirada contemporánea.

En esta presentación en El Bolsón, la artista pondrá en escena su más reciente trabajo discográfico, “Areté (Tiempo Verdadero)”, un álbum concebido como un mapa sonoro que reúne nueve cantos interpretados en lenguas originarias como Qom, Mbya Guaraní y Tehuelche. La obra propone un recorrido sensible por el tiempo, la memoria y la identidad, atravesado por sonidos acústicos y electrónicos que dialogan entre lo ancestral y lo actual.

En el show Charo deja ver su versatilidad instrumental, luciéndose con el charango, el cuatro venezolano y el bombo legüero, construyendo climas íntimos y potentes que invitan a la escucha atenta y a la conexión emocional con las raíces culturales.

Más allá de su trayectoria musical, Charo Bogarín desarrolló también una carrera como actriz y comunicadora. En 2020 protagonizó la biopic de la cantora mapuche Aimé Painé, y recientemente encarnó a la heroína huarpe Martina Chapanay para la TV Pública. También fue conductora de la serie “Cautivos de la tierra” en Canal Encuentro y formó parte del jurado del Pre Cosquín en las ediciones 2019-2020 y 2022, consolidando su presencia como referente cultural a nivel nacional.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.

O.P.