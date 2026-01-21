Gualjaina vivió una edición récord: más de 46.000 personas disfrutaron del Festival del Jinete y Folclore

La localidad de Gualjaina cerró este domingo la cuarta edición de su Festival del Jinete y Folclore, logrando un balance que superó todas las expectativas. Entre el miércoles 14 y el domingo 18 de enero, una multitud estimada en más de 46.000 personas pasó por el predio, confirmando que el evento ya es una cita ineludible en el calendario cultural y turístico de la provincia.

El escenario "Héroes de Malvinas" y el campo de jineteada fueron los dos epicentros de una fiesta que combinó la destreza gaucha con espectáculos musicales de jerarquía. Con más de 80 stands de emprendedores de todo el país, el festival ofreció una propuesta integral que comenzaba cada tarde a las 16:00 y se extendía hasta la madrugada con los tradicionales bailes camperos al aire libre.

Tradición y hermandad trasandina

El campeonato patagónico de jineteada atrajo a los mejores jinetes de la región y de la provincia de Buenos Aires, brindando un espectáculo de alto nivel. Sin embargo, uno de los puntos más emotivos se vivió el jueves 15, cuando la integración cultural con Chile se hizo presente: más de 20 artistas de Futaleufú (impulsados por la Municipalidad de Gualjaina y CODECO) compartieron escenario con músicos locales, fortaleciendo los lazos binacionales.

El fin de semana fue el momento de mayor convocatoria, con actuaciones sobresalientes de Yhosva, Los Reyes del Cuarteto, Los Charros del Cholo y Rodrigo Romero, quien debido a la ovación del público debió extender su show tras el cierre.

Turismo y fortuna: el Bingo repartió millones

El festival no solo atrajo a vecinos de la Meseta Central, Esquel y Trevelin, sino que recibió a turistas de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew. Esa diversidad de procedencia se reflejó en los ganadores del gran bingo:

Premios locales: Los sorteos de 3 y 4 millones de pesos quedaron en manos de vecinos de Gualjaina .

Premios turísticos: El cartón de los 6 millones lo ganó una familia que visitó el festival todos los días, mientras que el premio mayor de 16 millones de pesos fue para un afortunado comprador de la ciudad de Esquel .

"La Yapa": Se repartieron premios de 300 mil pesos en efectivo que fueron cobrados en la misma noche por ganadores de Gastre, El Maitén, Trelew, Cushamen y Costa del Lepa.

Con un público satisfecho y una organización que demostró estar a la altura de las grandes fiestas nacionales, el Festival de Gualjaina se despidió hasta el próximo año, dejando la vara muy alta para el turismo regional.

F.P