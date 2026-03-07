Rugir de motores y solidaridad: gran evento de clásicos en Esquel

Este sábado, la calle Pelegrini al 1500 se transformará en el escenario de una jornada donde la pasión por los fierros y el compromiso social irán de la mano. Bajo la organización de Jonathan Llanquitru, las mujeres de la cuadrilla de Adoquín y Elisa Pineda, se llevará a cabo el encuentro denominado "Corazones Solidarios", una exhibición de clásicos multimarca y motos que busca brindar apoyo directo a los niños del Cañadón de Borques.

La propuesta, que se desarrollará en el horario de 15:00 a 18:00 horas, invita a toda la comunidad a disfrutar de una tarde divertida a prueba de sonido y al rugir de los motores. El objetivo principal es recolectar alimentos no perecederos, equipamiento y útiles escolares para los sectores más vulnerables.

Premios y sorteos para todos los gustos

Uno de los grandes atractivos de la tarde será la gran cantidad de premios que han sido donados por vecinos y comerciantes locales para incentivar la participación a través de rifas. Entre los regalos destacados se encuentran:

Cortes de pelo y sesiones de entrenamiento gratis de Kick Boxing .

Viajes en la emblemática Trochita .

Tatuajes, piercings y prendas de ropa americana.

Diversos regalos y sorpresas adicionales para quienes colaboren.

Compromiso barrial y acompañamiento institucional

El evento contará con el acompañamiento de las autoridades locales, quienes se sumarán a esta iniciativa de mejoramiento barrial. Durante la jornada, también se mencionará el seguimiento del siguiente tramo de obra en la calle, destacando que todo lo generado será a beneficio del barrio para continuar con las tareas de infraestructura y asistencia social.

Desde la organización resaltan la importancia de la colaboración ciudadana en este inicio de ciclo lectivo, por lo que el aporte de cuadernos, mochilas y útiles será fundamental. Es una oportunidad ideal para disfrutar de vehículos históricos, escuchar la potencia de los motores y, sobre todo, "ayudarnos a ayudar" en una tarde que promete ser inolvidable para la familia esquelense.





T.B