07 de Marzo de 2026
07 de Marzo de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Rugir de motores y solidaridad: gran evento de clásicos en Esquel

Con premios que van desde viajes en La Trochita hasta tatuajes, Esquel vive una tarde de motores solidarios. Lo recaudado será destinado al mejoramiento barrial y ayuda a niños necesitados.
Por Redacción Red43

Este sábado, la calle Pelegrini al 1500 se transformará en el escenario de una jornada donde la pasión por los fierros y el compromiso social irán de la mano. Bajo la organización de Jonathan Llanquitru, las mujeres de la cuadrilla de Adoquín y Elisa Pineda, se llevará a cabo el encuentro denominado "Corazones Solidarios", una exhibición de clásicos multimarca y motos que busca brindar apoyo directo a los niños del Cañadón de Borques.

 

La propuesta, que se desarrollará en el horario de 15:00 a 18:00 horas, invita a toda la comunidad a disfrutar de una tarde divertida a prueba de sonido y al rugir de los motores. El objetivo principal es recolectar alimentos no perecederos, equipamiento y útiles escolares para los sectores más vulnerables.

 

Premios y sorteos para todos los gustos

 

Uno de los grandes atractivos de la tarde será la gran cantidad de premios que han sido donados por vecinos y comerciantes locales para incentivar la participación a través de rifas. Entre los regalos destacados se encuentran:

 

  • Cortes de pelo y sesiones de entrenamiento gratis de Kick Boxing.

     

  • Viajes en la emblemática Trochita.

     

  • Tatuajes, piercings y prendas de ropa americana.

     

  • Diversos regalos y sorpresas adicionales para quienes colaboren.

     

Compromiso barrial y acompañamiento institucional

 

El evento contará con el acompañamiento de las autoridades locales, quienes se sumarán a esta iniciativa de mejoramiento barrial. Durante la jornada, también se mencionará el seguimiento del siguiente tramo de obra en la calle, destacando que todo lo generado será a beneficio del barrio para continuar con las tareas de infraestructura y asistencia social.

 

Desde la organización resaltan la importancia de la colaboración ciudadana en este inicio de ciclo lectivo, por lo que el aporte de cuadernos, mochilas y útiles será fundamental. Es una oportunidad ideal para disfrutar de vehículos históricos, escuchar la potencia de los motores y, sobre todo, "ayudarnos a ayudar" en una tarde que promete ser inolvidable para la familia esquelense.

 

T.B

 

