San Patricio llega a Trevelin: música y cerveza artesanal en el Predio Bush Pilots

La localidad de Trevelin se prepara para vivir una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural y recreativo de marzo. La Fiesta de San Patricio – Trevelin 2026 tendrá lugar el próximo sábado 21 de marzo, prometiendo transformar el emblemático Predio Patagonia Bush Pilots en un punto de encuentro lleno de mística, sabor y color para disfrutar con familia y amigos.

El evento, que se desarrollará en el corazón de la Patagonia Andina, ha sido diseñado para ofrecer una experiencia integral que combina la tradición del festejo con el sello distintivo de la producción local. A partir de las 17:00 y hasta las 22:00 horas, los asistentes podrán sumergirse en una propuesta que incluye:

Shows musicales en vivo: Una grilla de artistas que le pondrán ritmo a la tarde mientras cae el sol sobre las montañas.

Cerveza artesanal de la región: Los productores locales serán protagonistas, ofreciendo lo mejor de la malta y el lúpulo cordillerano.

Gastronomía variada: Propuestas culinarias para todos los gustos, ideales para maridar con las distintas variedades de cerveza.

Entretenimiento: Juegos temáticos para participar y sorteos especiales que se realizarán con el número de la entrada.

Entradas y acceso

La organización ha dispuesto que la entrada tenga un valor de $10.000 por persona, la cual podrá abonarse directamente en la puerta del predio el día del evento. Se espera una gran afluencia de público, tanto de residentes de Trevelin y Esquel como de turistas que se encuentran recorriendo la Comarca Andina en este cierre de la temporada estival.

Compromiso con la seguridad

Bajo el lema de disfrutar con responsabilidad, se hace un especial hincapié en la seguridad vial de los asistentes. Al tratarse de un evento donde la cerveza artesanal es protagonista, la organización recuerda: "¿Vas a brindar? ¡Elegí un conductor designado!". El objetivo es que todos los presentes puedan disfrutar de la noche con tranquilidad y garantizar un regreso seguro a casa.

La invitación está hecha para vivir una tarde diferente, rodeados de naturaleza y buen clima festivo. ¡Nos vemos este sábado en el Predio Patagonia Bush Pilots para brindar por San Patricio!

T.B