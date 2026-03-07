Esquel: balance del aniversario y apuestas para Semana Santa

La ciudad de Esquel atraviesa un momento de balance y proyección tras los festejos por su 120° aniversario. Facundo Guajardo, integrante del área de Turismo de la Municipalidad, compartió detalles sobre los resultados de las recientes promociones y la ambiciosa agenda que se prepara para Semana Santa y el resto del otoño.

Un aniversario con números positivos

El último fin de semana largo fue calificado como un éxito por las autoridades locales. Se registró una ocupación del 50% de estadía durante las tres noches de pernocte, una cifra considerada muy positiva para la ciudad. La convocatoria fue masiva, especialmente de público provincial que se acercó para disfrutar de los espectáculos.

De acuerdo a los datos de segmentación, entre 30 y 35 mil personas pasaron por el estadio durante los festejos. El pico máximo de ocupación coincidió con la noche del show de "Q Lokura", donde se superó levemente el 50% de ocupación, confirmando que el evento fue un gran atractor de visitantes. La organización, que contó con alrededor de 50 prestadores adheridos, funcionó como una prueba piloto que se busca replicar en los próximos meses.

El programa "Esquel Tu Ciudad" y la identidad local

Uno de los ejes centrales para la gestión es el programa "Esquel Tu Ciudad". Con la llegada de indumentaria específica (rompevientos y chombas), la Subsecretaría de Turismo comenzará a recorrer la ciudad para fomentar que el local se apropie de los recursos y el patrimonio cultural y natural.

"Queremos que el esquelense pueda apropiarse de todos los recursos turísticos que tenemos", señaló Guajardo.

En este sentido, se destacó que el residente suele aprovechar las promociones y sorteos. Recientemente, en la Expo Verano, se sortearon salidas al Lago Krüger, rafting, kayak y paseos en La Trochita, donde la mayoría de los premios quedaron en manos de vecinos locales. Además, el próximo jueves se realizará una capacitación específica con la Agencia Provincial de Seguridad Vial para el personal de tránsito, considerados anfitriones clave en el contacto con el turista.

Deportes y reactivación en el Parque Nacional

De cara a Semana Santa, Esquel apuesta fuerte a los eventos turísticos-deportivos, garantizando un piso de ocupación gracias a los competidores y sus acompañantes. Las actividades principales se centran en mostrar que el Parque Nacional Los Alerces está plenamente operativo:

Bajada de las canoas: Los días 3 y 4 de abril se realizarán clínicas en Bahía Solís y Lago Rivadavia. El evento principal será el 11 de abril , con una expectativa de 110 embarcaciones .

Desafío Los Alerces (Aguas Abiertas): El 4 de abril se llevará a cabo esta competencia en el Patrimonio de la Humanidad, con la presencia destacada de la campeona nacional Mayte Puca .

Cross Country en Laguna La Zeta: El 5 de abril se realizará esta carrera (2, 4, 6 y 8 km) que contará con la participación de "Coco" Muñoz". Lo recaudado será destinado a los atletas federados locales.

Información y contacto

La Subsecretaría de Turismo permanece abierta todos los días del año, de 07:00 a 20:00 horas. Los interesados pueden consultar la oferta completa en:

T.B