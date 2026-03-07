"El Artesano": una nueva propuesta de pizzas y sándwiches especiales en Esquel

La esquina de Chacabuco y Sarmiento, precisamente en Chacabuco 1087, se prepara para recibir a un nuevo protagonista de la gastronomía local: "El Artesano". Este emprendimiento, liderado por Gonzalo Nieva junto a su pareja Aldana Oviedo y su hija Samira, nace como una apuesta valiente que combina años de experiencia en el rubro con el deseo profundo de tener una "revancha" comercial.

Una carta con identidad y sabores especiales

La propuesta de El Artesano se aleja de lo convencional para ofrecer productos con un toque distintivo. En el rubro de los sándwiches especiales, destacan opciones como la tapa de asado, pollo al roquefort y cerdo a la barbacoa. Pensando en la diversidad del público actual, también han incorporado alternativas para vegetarianos, con opciones de seitán y lentejas.

En cuanto a las pizzas, la casa ofrece desde la clásica mozzarella hasta variedades de autor que prometen sorprender. "Tenemos una de hongos que para nosotros es la mejor, además de una de mortadela y pistachos, y otra de rúcula con cherris y parmesano", detalla Gonzalo Nieva. Además, buscan introducir en Esquel la fainá, una preparación a base de harina de garbanzos muy popular en Buenos Aires que suele acompañar a la pizza. La oferta se completa con burritos XL y un menú diario disponible de lunes a sábado al mediodía.

El riesgo de emprender: De la seguridad al proyecto propio

Para Gonzalo, este paso representa un cambio de vida significativo. "Es un desafío dejar la seguridad de un sueldo fijo para arriesgarte y ver cómo funciona", confiesa el emprendedor, quien estudió y trabajó siempre en gastronomía, el área donde se siente seguro de ofrecer un producto de alta calidad.

Tras haber tenido un negocio anteriormente que debió dejar por circunstancias de la vida, este nuevo comienzo junto a su familia le brinda la fortaleza necesaria para afrontar la complejidad de tener un comercio propio. Su estrategia es clara: ofrecer precios accesibles para todo el público sin resignar la calidad de la materia prima.

Horarios de atención e información de contacto

El Artesano trabajará con un horario cortado para cubrir tanto el almuerzo como la cena:

Lunes a Sábado: de 11:00 a 12:30 (mediodía) y de 20:00 a 00:00 (noche).

Domingos: cerrado por descanso semanal.

Los vecinos de Esquel pueden seguir las novedades y los platos del día a través de sus redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok bajo el usuario @elartesano_esquel. También es posible realizar pedidos con anticipación para retirar en el local.

T.B