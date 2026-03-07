Clases de piano, guitarra y bajo: la nueva apuesta de músicos locales

La escena cultural de Esquel suma una nueva y ambiciosa alternativa para quienes desean dar sus primeros pasos en el mundo de la música o perfeccionar sus conocimientos. Los músicos Emilio Medina y Leonardo Mellado presentaron recientemente un nuevo espacio de formación musical que funcionará en las instalaciones de Cofradía Arte Sur (Sáenz Peña 1668). Esta iniciativa busca consolidar un lugar de aprendizaje integral que combine la técnica individual con la potencia del trabajo colectivo.

Emilio Medina, quien estará a cargo de las clases de piano, explicó que este proyecto nace de la unión de profesionales con amplia trayectoria. "Estamos ofreciendo un nuevo espacio para formación musical. La idea en esta ocasión es ofrecer un espacio para la formación en grupos, clases grupales e individuales también", señaló. La propuesta no se limita al piano, ya que el equipo se completa con Leonardo Mellado en guitarra e Ignacio Cantú en bajo.

Formación académica y experiencia en los escenarios

El equipo docente destaca por una sólida base formativa y una activa participación en la música en vivo. Leonardo Mellado detalló su recorrido: "Tengo una tecnicatura superior en guitarra, estudié en la Colmena Escuela de Músicos allá en Córdoba, y ahora mismo estoy terminando el profesorado de música". Mellado es un rostro conocido en la música regional, participando en proyectos tan diversos como la banda Tía María, grupos de folclore, La Encrucijada, bandas de música comercial con Paulo, y agrupaciones como Saint Seiya, Enodos y Cuerpo y Alma.

Por su parte, Medina también se encuentra finalizando el profesorado de música y cuenta con un enfoque orientado a la música experimental y académica. Sobre el tercer integrante, destacó: "El profesor de bajo, Ignacio, también es egresado en la Colmena, instrumentista. Se ha formado y participado mucho en bandas de jazz y de música experimental o electrónica". Esta diversidad de perfiles permite que el taller abarque un espectro sonoro muy amplio.

Una propuesta abierta a la comunidad

Uno de los pilares del proyecto es la accesibilidad. Las clases están diseñadas para conformar grupos de alumnos de piano, guitarra y bajo, ya sea con o sin conocimientos previos. Además del aprendizaje técnico de cada instrumento, los docentes proponen un innovador tercer espacio: el ensamble. "La idea es poder hacer con otros tipos de instrumentos, además de que ya hacemos clases grupales, poder hacer con otros tipos de instrumentos", explicó Medina, subrayando el valor de la práctica grupal.

El espacio está abierto para personas mayores de 11 años en adelante. Según indicaron los profesores, no es excluyente contar con una base teórica: "No hace falta tener conocimientos previos sobre el instrumento ni sobre música, solamente ganas de hacer música y aprender".

Inscripciones y comienzo

El taller tiene previsto su inicio entre la tercera y cuarta semana de marzo, por lo que los interesados aún cuentan con tiempo para asegurar su lugar. Para informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse a los números de contacto de cada profesor:

Piano: Emilio Medina - 2945 547788

Guitarra: Leonardo Mellado - 2945 501060

Bajo: Ignacio Cantú - 2945 647727

T.B