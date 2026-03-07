Babasónicos en Comodoro: el regreso de un ícono del rock nacional

La escena musical de Comodoro Rivadavia se prepara para recibir uno de los eventos más potentes del año. La emblemática banda argentina Babasónicos ha confirmado oficialmente su regreso a la ciudad para el próximo 15 de mayo de 2026, presentándose en el imponente escenario del Predio Ferial. Este show se enmarca en una gira que los ha llevado a recorrer los principales puntos del país y el exterior, consolidándolos una vez más como los arquitectos del rock moderno en español.

Liderados por el carismático Adrián Dárgelos, el grupo llega en un momento de plenitud creativa, tras el éxito rotundo de su álbum "Trinchera" y sus más recientes lanzamientos que siguen desafiando los límites del pop y el rock psicodélico. El espectáculo promete ser una experiencia inmersiva, donde la puesta en escena y el diseño de luces jugarán un rol fundamental para acompañar la lírica provocativa que caracteriza a la formación.

Un repertorio que une generaciones

El concierto está pensado como un viaje a través de las distintas etapas de la banda. Los fanáticos podrán disfrutar de las nuevas composiciones, pero también de aquellos himnos que ya forman parte del ADN cultural argentino como "Irresponsables", "El Loco", "Putita" y "La Lanza". La capacidad de Babasónicos para reinventarse en cada presentación asegura que el público de Comodoro sea testigo de versiones frescas y potentes de sus temas favoritos.

La visita de la banda a la ciudad del viento genera una expectativa especial, ya que sus presentaciones previas en la zona han dejado una vara muy alta en cuanto a conexión con el público y calidad sonora. En esta ocasión, la producción local trabaja en conjunto con el equipo técnico de la banda para garantizar que cada rincón del Predio Ferial vibre con la misma intensidad.

Entradas y logística del evento

Para aquellos interesados en asistir a lo que se perfila como el show del año, la preventa de entradas comenzará en los próximos días a través de las plataformas digitales oficiales y puntos de venta físicos autorizados en el centro de Comodoro Rivadavia. Se recomienda a los seguidores estar atentos a los canales oficiales para evitar estafas y asegurar su lugar, ya que se prevé que los tickets se agoten rápidamente dada la magnitud del evento.

El Predio Ferial contará con sectores diferenciados para asegurar la comodidad de los asistentes, incluyendo áreas de gastronomía y servicios para que la velada sea completa. Las puertas del recinto abrirán temprano para permitir un ingreso ordenado y disfrutar de la previa de un show que, sin dudas, quedará grabado en la memoria colectiva de la Patagonia.

T.B