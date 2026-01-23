25°
23 de Enero de 2026
"Me desorienté": el testimonio del argentino rescatado tras una noche en el mar

Daniel Crisci, de 58 años, fue hallado por la Armada de Uruguay a decenas de millas de la costa tras 12 horas de búsqueda. Su moto de agua sufrió un desperfecto mecánico que lo dejó desorientado en plena noche.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras casi 12 horas de intensa angustia, la búsqueda de Daniel Crisci terminó de la mejor manera. Cerca de las 7 de la mañana de este viernes, la Armada de Uruguay localizó con vida al ciudadano argentino de 58 años, quien permanecía desaparecido desde la tarde del jueves tras adentrarse al mar en su moto de agua.

 

Crisci había ingresado al agua en la zona de Portezuelo y, al no regresar a la costa antes del anochecer, se activó un protocolo de emergencia que incluyó dos embarcaciones de la Policía, dos aviones de la Aviación Naval y drones con tecnología de rastreo nocturno.

 

Desperfecto y desorientación

 

Según informó la Prefectura uruguaya, los vigías del buque ROU 15 divisaron la pequeña embarcación a decenas de millas náuticas de la costa. Al ser rescatado, Crisci relató que su moto náutica sufrió una falla mecánica que lo dejó varado. Si bien logró restablecer la propulsión más tarde, para ese entonces ya había perdido el rumbo y se encontraba totalmente desorientado en mar abierto.

 

A pesar de haber pasado toda la noche a la deriva, el hombre fue hallado en buen estado de salud y, sorprendentemente, se negó a recibir asistencia médica una vez que fue remolcado y escoltado hasta el puerto.

 

Un verano de operativos complejos

 

Este rescate exitoso trae alivio a las autoridades de Maldonado en una temporada que ya ha registrado episodios trágicos. A principios de año, un joven bahiense perdió la vida en la zona de Playa Los Dedos tras ser arrastrado por las corrientes, un peligro recurrente en la zona.

 

Sebastián Sorribas, subprefecto del Puerto de Maldonado, volvió a advertir sobre la complejidad de las corrientes en La Punta: "Es una bahía que da al océano. Tenés el mar que tira para afuera y, simultáneamente, corrientes de retorno que tiran hacia adentro", explicó, subrayando lo difícil que puede resultar la navegación ante cualquier imprevisto técnico.



M.G

 

