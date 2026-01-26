Impulso industrial en Esquel: el municipio busca radicar siete nuevas empresas

La Municipalidad de Esquel formalizó hoy el ingreso de siete proyectos de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante con el fin de concretar la adjudicación de lotes en el Parque Industrial local. Esta iniciativa representa un paso clave en la estrategia de la gestión municipal para dinamizar el desarrollo productivo y fomentar la creación de puestos de trabajo genuinos en la ciudad. El movimiento administrativo responde a una planificación conjunta entre el Ejecutivo y la Subsecretaría de Desarrollo Productivo, buscando transformar el predio industrial en un motor económico activo para la región.

Tras la presentación oficial de la documentación, el proceso continuará con el análisis detallado dentro de las comisiones legislativas correspondientes. El Ejecutivo municipal pretende que, una vez revisados los expedientes, se convoque a una sesión extraordinaria para otorgar el marco legal necesario a estas radicaciones. La urgencia del tratamiento radica en la necesidad de aprovechar la ventana climática del verano, permitiendo que las firmas adjudicatarias inicien sus construcciones de inmediato sin quedar supeditadas a los meses de inactividad que impone la veda invernal.

La subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, enfatizó que los textos elevados contemplan todas las observaciones técnicas y legales sugeridas previamente por los concejales. Según la funcionaria, el trabajo de los últimos dos meses se centró en pulir los detalles requeridos por la comisión de Legales para garantizar un trámite fluido. La expectativa del área productiva es obtener una respuesta definitiva durante el mes de febrero, entendiendo que cada nueva empresa instalada se traduce en una inyección de capital y oportunidades laborales directas para los vecinos de Esquel.

Desde la intendencia se destacó la importancia de agilizar los tiempos legislativos para no demorar las inversiones privadas. El compromiso de los bloques del Concejo Deliberante resulta fundamental en esta etapa, ya que la aprobación de estas ordenanzas habilitará el inicio de obras civiles en el corto plazo. La funcionaria Botto manifestó su optimismo respecto al consenso con los legisladores, señalando que existe un interés compartido en ver avances concretos que fortalezcan la infraestructura industrial y la matriz económica de la localidad.

E.B.W.