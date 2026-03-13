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13 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Salud confirmó el traslado de los Servicios Pediátricos de Trelew al nuevo Hospital “María Humphreys”

Tras realizarse una jornada de simulación clínica de la que participaron más de 40 trabajadores de la salud, la Secretaría de Salud del Chubut informó que la mudanza está planificada para el próximo miércoles 18 de marzo. 
Por Redacción Red43

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En el marco del proceso de puesta en funcionamiento del Hospital “María Humphreys” (HMH) de Trelew, se llevó adelante una jornada de simulacros pediátricos destinada a evaluar y fortalecer los circuitos de atención antes de la segunda fase de apertura del establecimiento, que contempla la mudanza de los servicios de Pediatría y de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara” de la localidad.

 

La actividad fue organizada por la Secretaría de Salud de la provincia, y contó con la participación activa de 42 integrantes de los equipos de salud locales, entre profesionales médicos, personal de enfermería, técnicos y personal administrativo.

 

 

 

Alcances de la jornada

 

Durante la jornada se desarrollaron distintos escenarios clínicos simulados que representan situaciones habituales de atención en una guardia pediátrica, desde consultas de baja complejidad hasta emergencias de mayor gravedad.

 

Estos ejercicios permiten evaluar en condiciones controladas el funcionamiento de los circuitos asistenciales, los tiempos de respuesta, la disponibilidad de recursos y la coordinación entre los distintos equipos que intervienen en la atención.

 

Consultada al respecto, la directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Silvina Leiva, explicó que “la simulación clínica constituye una herramienta ampliamente utilizada en los sistemas de salud para mejorar la seguridad del paciente, fortalecer el trabajo en equipo y favorecer el aprendizaje continuo de los profesionales”.

 

En este contexto, precisó que “su implementación permite identificar de manera anticipada posibles barreras operativas y realizar los ajustes necesarios antes del inicio pleno de las actividades”. 

 

 

 

Circuitos de atención seguros y coordinados

 

Este tipo de instancias resulta especialmente relevante en la etapa actual de preparación del Hospital “María Humphreys”, ya que posibilita revisar y consolidar los procesos de atención que serán utilizados por los equipos cuando se concrete el traslado de los servicios pediátricos al nuevo establecimiento, que está planificado para el próximo miércoles 18 de marzo.

 

Desde la Secretaría de Salud chubutense destacaron la importancia de este tipo de actividades para consolidar el trabajo interdisciplinario y mejorar la calidad de atención, especialmente en lo que respecta a la salud de niñas, niños y adolescentes de la región.

 

 

 

R.G.

 

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