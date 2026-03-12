Justicia y Seguridad: entregaron un vehículo decomisado para la Unidad Regional Esquel

En un acto de cooperación institucional destinado a mejorar la capacidad de respuesta policial, la Procuración General formalizó este jueves la entrega de una unidad vehicular a la Unidad Regional Esquel (URE). La transferencia administrativa permite que un rodado que era prescindible para la Justicia pase a cumplir funciones operativas directas en la seguridad local.

De la Fiscalía a la calle

La unidad, un Chevrolet Corsa Classic, fue entregada por la delegada contable de la Oficina Fiscal, María Inés Vassallo, y recibida por el Jefe de la URE, el Comisario Mayor Hugo Melipil.

Esta readecuación de la flota fue posible gracias a que la Fiscalía de Esquel incorporó recientemente una camioneta Fiat Toro, obtenida mediante un decomiso judicial. Al actualizar sus propios recursos, el Ministerio Público Fiscal pudo disponer del Corsa (modelo 2007) para reforzar las diligencias diarias de las dependencias policiales de la región.

Condiciones de la transferencia

La resolución, que lleva la firma del Procurador General Jorge Luis Miquelarena, es taxativa respecto a la responsabilidad y el uso del bien:

-Utilidad Pública: El vehículo debe ser utilizado exclusivamente para funciones de prevención y seguridad oficial.

-Límites: El uso del rodado queda restringido al territorio de la provincia del Chubut.

-Mantenimiento: La Policía del Chubut asume la guarda total de la unidad, incluyendo costos de seguro, mantenimiento y cualquier daño frente a terceros.

Con esta medida, un bien que ya no era esencial para las tareas investigativas de los fiscales adquiere una utilidad pública inmediata, colaborando con la logística de la fuerza de seguridad en la zona cordillerana.









M.G