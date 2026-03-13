Crean el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios para ordenar el sistema en todo el país

El Gobierno nacional dispuso la creación del Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del sistema y mejorar los mecanismos de control sobre estas organizaciones en todo el país.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 224/2026 publicada en el Boletín Oficial. El registro funcionará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, dependiente de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad.

Según se informó, la iniciativa busca modernizar el seguimiento estatal sobre las entidades y establecer criterios comunes de funcionamiento, transparencia y rendición de cuentas.

A partir de esta disposición, todas las asociaciones de bomberos voluntarios deberán inscribirse en el registro y mantener actualizada su información. De esta manera, el Estado podrá verificar el cumplimiento de los estándares de operatividad, seguridad y equipamiento, además de controlar el uso de los fondos públicos destinados al sector.

Las entidades que soliciten su incorporación deberán contar con personería jurídica, funcionar como organizaciones sin fines de lucro y desarrollar actividades voluntarias de acuerdo con lo establecido en la Ley 25.054. El trámite se realizará a través de la plataforma digital de Trámites a Distancia (TAD).

La normativa también fija los requisitos de documentación y establece que las instituciones deberán actualizar sus datos cada año para mantener vigente su inscripción.

Además, se introducen cambios en el sistema de rendición de subsidios estatales, con la implementación de herramientas digitales como el Módulo de Rendiciones Web, que permitirá mejorar la transparencia y el control en la administración de los recursos destinados a los bomberos voluntarios.

R.G.