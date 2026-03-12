15°
Jueves 12 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Auténtico: nueva pizzería multi espacios con shows y sabores gourmet en Trevelin

Nicolás Dos Santos llegó desde Misiones con su táctica contemporánea y una propuesta integral de encuentro y sabores que inaugura el viernes.
Nicolás Dos Santos es un joven emprendedor de 22 años, que, llegado de Misiones hace un año, encontró en Trevelin el lugar donde apostar por su pasión gourmet y cultural: “Me dedico a hacer pizzas contemporáneas, tanto con prefermento biga, poolish y también masa madre”

 

Ubicado en Juan Manuel de Rosas y Antonio Miguens, el local de Auténtico fue impulsado por su tío Rosendo Da Silva, está dispuesto para disfrutar no solo de comida: “aparte de la pizzería también realizamos eventos, tanto para cumpleaños, fiestas, casamientos, recitales. Nuestro Instagram que es Autentico_pizzeria y el  Whatsapp que es 2945 67 21 43”.

 

Pizza, cerveza, juegos y arte: “contamos con el servicio de cerveza tirada, también tenemos tragos y así también cervezas clásicas, sector de DJ, tenemos sonido, luces, tenemos un sector de juegos para los chicos que cuenta con un pelotero, cama elástica, tenemos dos mesas de metegol y así también mesas de ping pong”.

 

Auténtico recién comienza, pero ya está preparando más novedades: “En el salón contamos con una mesa de pool también, que eso lo vamos a agregar más adelante”.

 

La apertura este viernes a las 22 horas será con la banda de rock nacional MIDE, Músicos Independientes de Esquel, y proyectan una agenda que se complementará también con las necesidades de los nuevos clientes en esta nueva propuesta del pueblo del molino.

 

SL

 

