El Ejército prohíbe el ingreso de vehículos motorizados al predio en la Laguna Willmanco

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 "Coraceros General Pacheco" emitió un aviso formal a la comunidad para recordar que el ingreso y la circulación de motocicletas, ciclomotores, cuatriciclos o cualquier otro vehículo civil similar está terminantemente prohibido dentro del Campo de Instrucción Militar. Esta medida responde a que estos rodados no cuentan con autorización para transitar en el predio y su presencia reciente ha provocado la rotura de tranqueras y alambrados, lo que genera gastos de reparación innecesarios para la fuerza.

La institución aclaró que el Campo de Instrucción permanece habilitado únicamente en sectores específicos que han sido previamente acordados con la Municipalidad de Esquel. Estos espacios están destinados exclusivamente a la realización de actividades recreativas no motorizadas, tales como caminatas, trekking y ciclismo. Los únicos puntos de acceso permitidos bajo esta modalidad son el sector de la Laguna Willmanco, utilizando solo la calle que conduce hacia ella, y el sector del Camino Tres Arroyos, el cual funciona exclusivamente como lugar de paso y no de permanencia.

El horario de circulación autorizado para el público en estas zonas recreativas es de 08:00 a 20:00 horas. Las autoridades militares, encabezadas por el Teniente Coronel Marcelo Javier Lagraña, solicitaron a la población respetar estrictamente estas disposiciones con el fin de preservar los convenios vigentes, proteger las instalaciones y garantizar la seguridad general en toda el área protegida.

E.B.W.