19°
22°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 12 de Marzo de 2026
RED43 comarca-andina Lago PueloJusticiaviolencia de generopoliciales
12 de Marzo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Escalofriante: Dos hombres fueron condenados por abusar de la misma joven en distintos hechos

La Fiscalía de Lago Puelo logró dos condenas contra hombres que abusaron de la misma joven en hechos distintos. Ambos recibieron penas de prisión en suspenso y deberán cumplir estrictas restricciones para mantener su libertad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Fiscalía de Lago Puelo logró esta semana dos condenas mediante juicios abreviados contra hombres acusados de abusar sexualmente de una joven en episodios distintos. Ambos imputados reconocieron su responsabilidad y recibieron penas de dos años de prisión en suspenso, además de estrictas reglas de conducta para mantener su libertad.

 

Las resoluciones judiciales permiten cerrar las causas sin llegar a un juicio oral, garantizando una condena firme y medidas de protección para la víctima.

 

Dos episodios de abuso

La investigación fiscal reconstruyó dos hechos de abuso sexual simple que tuvieron como víctima a la misma joven, ocurridos en diferentes momentos.

 

El primero sucedió el 30 de julio de 2023, cuando Américo Quiñenao agredió a la joven aprovechando un momento de cercanía mientras ella realizaba actividades vinculadas a una institución religiosa de la zona. Según la denuncia, el hombre realizó tocamientos no consentidos, ignorando la resistencia de la víctima.

 

 

Tras reconocer su responsabilidad durante el proceso judicial, Quiñenao fue condenado a dos años de prisión en suspenso.

 

El segundo hecho ocurrió el 23 de enero de 2024. En esta oportunidad, Raúl Morales atacó a la joven dentro de un vehículo mientras regresaban de cargar combustible desde la localidad de Epuyén.

 

Morales también admitió su culpabilidad y recibió la misma pena: dos años de prisión de ejecución condicional.

 

Reglas estrictas para mantener la libertad

Si bien las penas no implican prisión efectiva inmediata, los condenados deberán cumplir una serie de condiciones impuestas por la justicia.

 

 

Entre las principales medidas se encuentran:

 

  • Prohibición total de acercamiento y contacto con la víctima, por cualquier medio.

     

  • Participación obligatoria en el taller Ta.Vi.Re., orientado a la visibilización y reflexión sobre la violencia de género.

     

  • Fijar residencia y someterse al control judicial.

     

  • Presentarse cada tres meses ante el Juzgado de Paz.

     

  • No cometer nuevos delitos, ya que el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podría derivar en que la pena pase a ser de cumplimiento efectivo.

     

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD: Diego Armando Leal
2
 Escándalo por video en redes: Miquelarena pidió que lo investiguen en la Fiscalía
3
 Conflicto en Bosques: trabajadores iniciaron una retención de servicios por tiempo indeterminado
4
 Aerolíneas Argentinas sube los precios de los pasajes
5
 Campaña Antigripal 2026: conocé quiénes deben vacunarse y dónde asistir
1
 Charla abierta en Trevelin para aprender a prevenir estafas y hackeos
2
 Pogliano: “La coparticipación no puede seguir atada a cifras de hace 30 años”
3
 Distribución de forraje a productores ganaderos en la región de la Cordillera
4
 Auténtico: nueva pizzería multi espacios con shows y sabores gourmet en Trevelin
5
 Nuevo puente peatonal conecta la Huella Andina
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -