La Sociedad Rural de Esquel suspende la Fiesta Ovina por la emergencia de los incendios

El actual presidente de la Sociedad Rural de Esquel, Oscar De Knolseissen, confirmó la decisión institucional de suspender la Fiesta Ovina ante el crítico escenario que atraviesa la zona cordillerana. La determinación se tomó de manera consensuada con los cabañeros y productores, priorizando la solidaridad y la atención puesta en el combate de los incendios forestales que azotan diversos puntos de la provincia. Al respecto, el dirigente señaló que "hay muchos productores que están siendo afectados por el incendio" y enfatizó que, ante la proximidad del fuego a los campos, se consideró que no era el momento adecuado para llevar adelante una celebración de tal magnitud.

La situación climática actual, lejos de favorecer el control de las llamas, ha generado un panorama caótico durante los últimos días, especialmente en áreas cercanas a Cholila y el Parque Nacional. Según explicó De Knolseissen, la complejidad del avance del fuego por sectores como la zona de Villarino obligó a replantear el cronograma de actividades de la entidad. "Realmente hay cuestiones bastante más complejas de las que nosotros pensamos", admitió el presidente, subrayando que la logística de una exposición requiere un esfuerzo y una participación que hoy se encuentran limitados por la emergencia ambiental.

A pesar de que ya se contaba con una decena de cabañas inscriptas para participar, la notificación de la suspensión fue recibida con entendimiento por parte de los involucrados. El presidente de la Rural aclaró que, si bien la exposición tradicional queda descartada para estas fechas, ya se encuentran analizando alternativas para los meses de marzo o abril. "Estamos trabajando para hacer algo, no una exposición, sino algún tipo de remate", adelantó sobre las gestiones que se realizan junto a las firmas consignatarias para no perder el impulso comercial de la temporada.

Finalmente, De Knolseissen recordó que el sector ya venía lidiando con otros desafíos, como la situación sanitaria relacionada con la sarna ovina en la provincia. Aunque este obstáculo se había logrado subsanar recientemente tras negociaciones con el SENASA, el factor climático resultó determinante para la cancelación definitiva. Por el momento, la Sociedad Rural mantendrá el contacto permanente con sus asociados para monitorear la evolución de los incendios, mientras mantienen la mirada puesta en la exposición de bovinos programada para el mes de octubre.

