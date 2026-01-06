25°
Martes 06 de Enero de 2026
06 de Enero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Urgente: cierran rutas en el Parque Nacional Los Alerces por incendio activo

Debido al fuego en Lago Menéndez, restringen el tránsito entre Bahía Rosales y Bahía Solís. Rige la prohibición total de hacer fuego fuera de campings autorizados hasta el 30 de abril de 2026.
Por Redacción Red43

La Intendencia del Parque Nacional Los Alerces emitió un comunicado de última hora debido al incendio que se mantiene activo en las inmediaciones del Lago Menéndez. Ante el avance de las llamas y la necesidad de priorizar los operativos de control, las autoridades del área protegida han decidido implementar medidas restrictivas inmediatas que afectan la libre circulación dentro del corredor biológico.

 

Como parte del protocolo de emergencia, se determinó el cierre preventivo de la ruta en el tramo que conecta Bahía Rosales con Bahía Solís. Esta interrupción del tránsito busca facilitar el desplazamiento de las brigadas de lucha contra incendios forestales y proteger a los turistas del alcance del humo y la actividad del fuego en la zona crítica.

 

En el marco de esta situación crítica, la administración del Parque recordó que se encuentra vigente la prohibición total del uso del fuego en todo el territorio hasta el próximo 30 de abril de 2026. Esta normativa es de carácter estricto debido a las condiciones climáticas y la vulnerabilidad del bosque nativo frente a la propagación de focos ígneos.

 

De esta manera, la utilización de fogones queda severamente limitada a los perímetros de los campamentos que cuentan con administración de prestadores turísticos debidamente autorizados. Estos espacios son los únicos considerados seguros para tal fin, mientras que en el resto del parque la restricción es absoluta. Se solicita a la población y a los visitantes cumplir rigurosamente con estas indicaciones para evitar nuevos incidentes y permitir que los recursos de emergencia se concentren exclusivamente en el sector del Lago Menéndez.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

