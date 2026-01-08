Jueves con clima agradable

Para hoy, jueves 8 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional indica temperaturas agradables con un descenso leve respecto a los días anteriores.

La temperatura máxima alcanzará los 28°C, con una mínima de 13°C. El cielo se mantendrá parcialmente soleado durante el día y despejado hacia la noche.

El viento soplará desde el sudoeste con una velocidad de 19 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 28 km/h, sin posibilidades de precipitaciones.