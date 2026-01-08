21°
Esquel, Argentina
Jueves 08 de Enero de 2026
Jueves con clima agradable

La jornada de hoy estará marcada por un leve descenso de temperatura.
Para hoy, jueves 8 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional indica temperaturas agradables con un descenso leve respecto a los días anteriores. 

 

La temperatura máxima alcanzará los 28°C, con una mínima de 13°C. El cielo se mantendrá parcialmente soleado durante el día y despejado hacia la noche.

 

El viento soplará desde el sudoeste con una velocidad de 19 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 28 km/h, sin posibilidades de precipitaciones.

 

