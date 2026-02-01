El incendio en Villa Lago Rivadavia mantiene un comportamiento extremo

El incendio que afecta a la zona de Villa Lago Rivadavia viene registrando, desde hace varios días, un comportamiento extremo, con la generación constante de focos secundarios que han facilitado una rápida expansión del fuego en distintos sectores del área afectada.

Desde los equipos que trabajan en el lugar señalaron que las condiciones meteorológicas adversas, marcadas por temperaturas elevadas, bajos valores de humedad relativa y vientos intensos, han condicionado de manera significativa las tareas de las brigadas, complicando las acciones de control y contención del incendio.

R.G.