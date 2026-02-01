25°
Domingo 01 de Febrero de 2026
El incendio en Villa Lago Rivadavia mantiene un comportamiento extremo

Las altas temperaturas, la baja humedad y el viento intenso favorecieron la aparición de focos secundarios, lo que dificultó el trabajo de las brigadas y aceleró la propagación del fuego.
El incendio que afecta a la zona de Villa Lago Rivadavia viene registrando, desde hace varios días, un comportamiento extremo, con la generación constante de focos secundarios que han facilitado una rápida expansión del fuego en distintos sectores del área afectada.

 

Desde los equipos que trabajan en el lugar señalaron que las condiciones meteorológicas adversas, marcadas por temperaturas elevadas, bajos valores de humedad relativa y vientos intensos, han condicionado de manera significativa las tareas de las brigadas, complicando las acciones de control y contención del incendio.

 

 

