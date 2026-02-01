Trevelin recuerda los horarios permitidos para el uso de agua de red

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes recordó a vecinos y vecinas los horarios habilitados para el uso de agua de red, vigentes hasta el 1 de marzo, con el objetivo de garantizar un uso responsable del recurso.



De acuerdo a lo informado, las actividades como riego, lavado de veredas y vehículos, y el llenado de piscinas o piletas podrán realizarse únicamente en los horarios de 6 a 8 horas y de 21 a 24 horas.



Desde el municipio señalaron que estas medidas se encuentran establecidas en la Ordenanza N° 1007/11 y advirtieron que el incumplimiento de la normativa podrá derivar en sanciones y multas, por lo que se solicita la colaboración de la comunidad para cuidar el agua potable.

R.G.