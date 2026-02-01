28°
Trevelin recuerda los horarios permitidos para el uso de agua de red

La Municipalidad informó que hasta el 1 de marzo el uso de agua para riego, lavado y llenado de piletas estará habilitado únicamente en dos franjas horarias, según lo establece la Ordenanza N°1007/11.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes recordó a vecinos y vecinas los horarios habilitados para el uso de agua de red, vigentes hasta el 1 de marzo, con el objetivo de garantizar un uso responsable del recurso.

 


De acuerdo a lo informado, las actividades como riego, lavado de veredas y vehículos, y el llenado de piscinas o piletas podrán realizarse únicamente en los horarios de 6 a 8 horas y de 21 a 24 horas.

 


Desde el municipio señalaron que estas medidas se encuentran establecidas en la Ordenanza N° 1007/11 y advirtieron que el incumplimiento de la normativa podrá derivar en sanciones y multas, por lo que se solicita la colaboración de la comunidad para cuidar el agua potable.

 

 

 

R.G.

 

