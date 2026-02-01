Febrero llega con aumentos en luz y gas: el Gobierno confirmó nuevas subas tarifarias

El Gobierno nacional oficializó nuevos incrementos en las tarifas de los servicios públicos, que impactarán en las boletas de gas y electricidad a partir de febrero de 2026, como parte del mecanismo de actualización mensual vigente desde el año pasado.



Según lo informado, el aumento promedio del gas será del 16,86% a nivel nacional, alcanzando a todas las categorías residenciales, aunque el impacto variará según el consumo, la zona climática y el esquema de subsidios. En el caso de la electricidad, el incremento promedio será del 3,59% para los usuarios del AMBA, mientras que en el resto del país las subas dependerán de las definiciones provinciales.



Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es ordenar el sistema tarifario, reducir subsidios y evitar subas abruptas en los meses de mayor consumo, especialmente durante el invierno. Además, remarcaron que la unificación del precio del gas busca distribuir el costo de manera más equilibrada a lo largo del año y brindar mayor previsibilidad a los usuarios.

R.G.