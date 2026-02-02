Así se trabaja en el Parque Nacional Los Alerces contra los incendios

La magnitud del incendio denominado Puerto Café, en el Parque Nacional Los Alerces, ha demandado una movilización de recursos sin precedentes bajo la coordinación de un Comando Unificado. En el corazón del área afectada, el personal de línea trabaja incansablemente en la apertura de cortafuegos y el despeje de vías de acceso, tareas fundamentales para permitir el ingreso de maquinaria pesada y asegurar el tránsito de las brigadas. Este esfuerzo terrestre se complementa con una logística compleja que incluye el uso de topadoras, drones para el monitoreo de puntos calientes y un constante despliegue de autobombas que operan en terrenos de alta dificultad técnica.

El operativo cuenta actualmente con una fuerza de 624 personas, de las cuales 437 se encuentran trabajando directamente en el frente de fuego. La diversidad de brigadas convocadas refleja un esfuerzo federal, con equipos provenientes de Neuquén, Río Negro, San Juan, Córdoba, San Luis, Buenos Aires y múltiples provincias que han enviado sus especialistas para colaborar con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las brigadas nacionales. Este equipo humano cuenta con el respaldo de una infraestructura móvil que incluye camiones de comando con tecnología satelital y estaciones meteorológicas portátiles para anticipar los cambios en el comportamiento de las llamas.

Desde el aire, el apoyo es constante a través de una flota de aviones hidrantes, anfibios y helicópteros con helibalde que realizan descargas precisas sobre las zonas donde el personal de tierra marca el avance. La labor en el terreno es extenuante y requiere de una coordinación precisa entre el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Vialidad Provincial y los cuerpos de Bomberos Voluntarios de localidades vecinas como Esquel y Trevelin. Cada metro de cortafuego abierto y cada camino consolidado representa un avance estratégico para proteger la biodiversidad de este patrimonio natural frente a las 10.000 hectáreas que ya han sido alcanzadas por el fuego.

E.B.W.