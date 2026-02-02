Anunciaron corte preventivo de energía por alerta de vientos e incendios

La empresa EdERSA informó que este lunes 2 de febrero se realizará un corte preventivo del suministro eléctrico en distintos sectores de El Bolsón y El Manso, como medida de prevención ante el riesgo de incendios y frente a una nueva alerta meteorológica por vientos fuertes.

La decisión fue tomada a pedido del SPLIF de El Bolsón y cuenta con la autorización previa del EPRE, en el marco del delicado contexto que atraviesa la Comarca Andina durante esta temporada de verano.

Horario del corte de energía

Según el comunicado oficial, el corte se llevará a cabo el lunes 2 de febrero, entre las 13 y las 16 horas, aunque se aclaró que los horarios y las zonas afectadas podrían modificarse de acuerdo a la evolución del clima y a lo que determinen las autoridades competentes.

Zonas afectadas

El corte alcanzará instalaciones de media y baja tensión en los siguientes sectores: Mallín Ahogado, Villa Turismo, Cerro Amigo, Loma del Medio y Costa del Río Azul.

Además, se confirmó un corte preventivo en El Manso – sector Mallín Colorado

Prevención ante incendios y vientos fuertes

Desde EdERSA explicaron que la medida busca reducir riesgos de incendios ante la presencia de ráfagas intensas, que podrían provocar daños en líneas eléctricas y generar situaciones peligrosas.

La empresa remarcó que, una vez finalizado el período de alerta y cuando autoricen la reenergización, se realizará una recorrida de todas las instalaciones antes de restablecer el servicio. Este procedimiento busca garantizar la seguridad de los operarios y de los vecinos, aunque podría extender el tiempo total del corte más allá del horario inicialmente previsto.

EdERSA solicitó a sus clientes tomar los recaudos necesarios para minimizar las molestias que pueda ocasionar la interrupción del servicio, especialmente en actividades comerciales, turísticas y domiciliarias.

O.P.