El incendio en Los Alerces enfrenta condiciones meteorológicas adversas

El incremento significativo en la intensidad del viento generó condiciones favorables para un comportamiento extremo del incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces, de acuerdo a los reportes oficiales emitidos este lunes 2 de febrero desde Villa Futalaufquen.

Desde las 16 horas del domingo 1° de febrero, el ingreso de un frente frío provocó vientos intensos que se extendieron durante la noche, acompañados por un marcado descenso de la temperatura. Para esta jornada se prevé una máxima de 22 °C, con vientos predominantes del sector oeste de entre 15 y 25 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 40 a 55 km/h, especialmente durante la tarde.

El escenario regional se ve agravado por la simultaneidad de incendios en distintos puntos del país. A la situación en el Parque Nacional Los Alerces se suman emergencias activas en áreas protegidas de la Patagonia Norte, como Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín, que continúan bajo monitoreo permanente. En tanto, en el Parque Nacional Río Pilcomayo, en Formosa, se logró controlar un incendio de pastizales originado por quemas en campos vecinos.

Esta multiplicidad de emergencias en escenarios remotos obliga a reconfigurar las estrategias regionales de combate y a redimensionar la asignación de recursos humanos y materiales. En el Parque Nacional Los Alerces, donde ya se registran unas 15 mil hectáreas afectadas, se planificó un combate sostenido en los sectores con actividad, mediante un trabajo coordinado entre organismos nacionales y provinciales, con una adaptación permanente a las condiciones meteorológicas para garantizar la seguridad del personal.

Actualmente, el operativo se desarrolla en las zonas Norte y Centro del parque, con la participación de 217 personas bajo la coordinación de la Administración de Parques Nacionales y la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación. A nivel provincial, en jurisdicción de Chubut, el despliegue alcanza a un total de 284 personas. Además, más de 300 brigadistas y guardaparques de todo el país permanecen en apresto como personal de reserva.

El dispositivo cuenta con un importante apoyo aéreo, con helicópteros y aviones hidrantes y anfibios, además de un avión observador, listos para intervenir según la evolución de las condiciones climáticas.

Para este lunes, las acciones estarán enfocadas en la consolidación de las líneas de defensa ya establecidas en los sectores 1B y 1C, así como en la protección de la Ruta Provincial N.° 71. Los principales esfuerzos se concentrarán en reforzar los anclajes y en la construcción de nuevas líneas de defensa, con apoyo de equipos de agua, a fin de evitar rebrotes del incendio. En el sector 2A, un grupo ingresará para monitorear el comportamiento del fuego y la senda que une Lago Menéndez y Laguna Chica, ante la posibilidad de que el viento limite las operaciones aéreas.

Desde el Comando Operativo Conjunto reiteraron a la comunidad la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales, respetar las medidas de prevención y las normas especiales de circulación en las zonas próximas al incendio. La velocidad máxima en los caminos internos del parque es de 40 km/h, los vehículos oficiales tienen prioridad de paso, la Portada Norte permanece cerrada y la Ruta 71 se mantiene con tránsito restringido. Además, por la operación de medios aéreos, el uso náutico recreativo del Lago Futalaufquen está limitado entre las 8 y las 18 horas.

Finalmente, se agradeció el trabajo y el apoyo de las distintas instituciones nacionales, provinciales y municipales, fuerzas de seguridad, brigadistas, bomberos voluntarios, prestadores turísticos y pobladores que colaboran de manera coordinada en el operativo.

R.G.