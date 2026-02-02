Sin agua ni comida: la Policía intervino en un caso de maltrato animal en Esquel

La comisario Carolina Pauli brindó detalles sobre los hechos delictivos del fin de semana en la ciudad de Esquel.

Una de las intervenciones destacadas estuvo relacionada con un caso de maltrato animal: "En el día de ayer, aproximadamente a las 17:00 hs, personal de Comisaría Segunda recepciona una orden de allanamiento librada por el juez penal de turno que dispone realizar el allanamiento de una vivienda en la calle Costanera al 1500 del barrio Lennart Englund, donde requiere el secuestro de unos animales que estaban en mal estado de salud y, eventualmente, algún can que pudiera estar fallecido".

El allanamiento permite el secuestro de tres animales que estaban atados a un poste sin agua ni alimentos: "Y en un sector cercano se secuestró a un animal que estaba fallecido".

Pauli agregó: "La investigación inicial la lleva la Fiscalía. Nosotros solamente tomamos intervención en el allanamiento, que es lo que recepcionamos en la Comisaría. Entendemos que es una causa que está llevando adelante el Ministerio Público Fiscal y nosotros como auxiliares de la justicia realizamos este allanamiento".

Finalmente, se refirió a las denuncias por maltrato animal: "Es algo que se está dando este último período y en buena hora porque la tenencia de animales tiene que ser responsable, velamos por eso".

R.G.