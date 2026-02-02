19°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 02 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 policiales #Esquel
02 de Febrero de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Sin agua ni comida: la Policía intervino en un caso de maltrato animal en Esquel

La Policía secuestró tres animales en mal estado y halló un can fallecido tras un procedimiento en el barrio Lennart Englund; la causa quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La comisario Carolina Pauli brindó detalles sobre los hechos delictivos del fin de semana en la ciudad de Esquel. 

 

Una de las intervenciones destacadas estuvo relacionada con un caso de maltrato animal: "En el día de ayer, aproximadamente a las 17:00 hs, personal de Comisaría Segunda recepciona una orden de allanamiento librada por el juez penal de turno que dispone realizar el allanamiento de una vivienda en la calle Costanera al 1500 del barrio Lennart Englund, donde requiere el secuestro de unos animales que estaban en mal estado de salud y, eventualmente, algún can que pudiera estar fallecido". 

 

El allanamiento permite el secuestro de tres animales que estaban atados a un poste sin agua ni alimentos: "Y en un sector cercano se secuestró a un animal que estaba fallecido".

 

Pauli agregó: "La investigación inicial la lleva la Fiscalía. Nosotros solamente tomamos intervención en el allanamiento, que es lo que recepcionamos en la Comisaría. Entendemos que es una causa que está llevando adelante el Ministerio Público Fiscal y nosotros como auxiliares de la justicia realizamos este allanamiento". 

 

Finalmente, se refirió a las denuncias por maltrato animal: "Es algo que se está dando este último período y en buena hora porque la tenencia de animales tiene que ser responsable, velamos por eso". 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tristeza en el ambiente del boxeo, se fue Raúl Martínez
2
 Conflicto familiar y un vidrio roto: una mujer detenida en Esquel
3
 Manoseó efectivos policiales: fue detenido
4
 Empleado municipal demorado
5
 Anunciaron corte preventivo de energía por alerta de vientos e incendios
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Tras los incendios, se avanza en la normalización total del servicio eléctrico en la Comarca Andina
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -