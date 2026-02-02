19°
Lunes 02 de Febrero de 2026
02 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Susto en Trevelin por un incidente con una avioneta

Carolina Pauli confirmó que no hubo personas lesionadas y que la intervención policial fue preventiva tras una maniobra durante el aterrizaje.
Escuchar esta nota

Carolina Pauli, subjefa de la Unidad Regional Esquel, brindó detalles sobre un incidente ocurrido este pasado domingo en Trevelin, en el marco del evento Fly-In 2026, que involucró a una avioneta privada y motivó una intervención policial de carácter preventivo.

 

“Nos dan intervención más que nada para constatar si había alguna persona lesionada o cómo había sido la mecánica del accidente”, explicó Pauli.

 

Según detalló, se trataba de aeronaves privadas que operaban desde el aeropuerto local y que ya se encontraban en plena maniobra de aterrizaje. “Eran avionetas privadas del aeropuerto que ya estaban realizando el aterrizaje y en el momento que está frenando se le hace un movimiento de capota, le dicen que se levanta la parte posterior”, precisó.

 

La comisario aclaró que no se registraron heridos y que solo viajaba el piloto. “No se sufrieron lesiones. Era un solo piloto, no había ninguna otra persona”, señaló, y remarcó que “fue un susto más que un accidente”.

 

Pauli indicó además que las causas de la maniobra serán analizadas posteriormente: “Serán cuestiones que se verán”.

 

Finalmente, remarcó que la participación policial se dio únicamente por prevención. “Nosotros solamente fuimos por una cuestión de precaución, para ver si había algunas otras personas terceras que pudieran haber resultado lesionadas. Fue solamente una intervención de precaución”, concluyó.

 

 

R.G.

 

