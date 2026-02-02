Tristeza en el ambiente del boxeo, se fue Raúl Martínez

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Se fue Raúl Martínez. Vaya uno a saber que le habrá pasado por su mente y por su corazón para tomar la decisión que tomó. Una pena, una tristeza enorme para su familia y para toda la comunidad deportiva, no solo del boxeo. Era muy querido por todos. Tipo sencillo y bondadoso.

Tal vez esta noticia, que nos conmueve a todos quienes lo conocimos, nos haga repensar nuestra manera de ser. Muy pocas veces le preguntamos a quien está al lado nuestro si está bien, si necesita algo. Tal vez una conversación sincera y el escuchar alcance para seguir adelante.

Claro que muchas veces pensamos solo en nosotros. Nos encerramos cada uno en nuestros problemas.

Raúl Martínez fue un amante del boxeo. En los últimos años diseño la Escuela de Boxeo la Amistad en el Club Independiente. De allí salieron varios pugilistas y muchas buenas personas.

Por ejemplo, por nombrar solo a una persona, Milagros González, la Mili, la que perdió una final en los Nacionales Evita en Mar del Plata y la que supo, ese mismo día, que al año siguiente la iba a conquistar, cosa que ocurrió.

Claro que para mí, un momento cumbre, fue cuando se subió al ring en Gobernador Costa para arbitrar al querido Ringo Coco Bowson, quien en aquella noche recibió el título del Campeón del Pueblo.

¿Qué le pasó a Raúl? vaya uno a saber. Lo qué si sabemos, es que llegamos tarde. Que en paz descanses amigo.