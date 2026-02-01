Incendio en Puerto Patriada: el fuego está contenido en un 85%

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques, informó que el incendio forestal en la zona de Puerto Patriada se encuentra contenido en un 85%, aunque el fuego continúa activo en todo su perímetro. El parte oficial, emitido este viernes 31 de enero a las 21 horas, corresponde al Parte N°31 del operativo.

Según los datos relevados mediante imágenes satelitales Sentinel-2 del 29 de enero, la superficie afectada alcanza las 28.577 hectáreas, con daños sobre matorral, bosque implantado y bosque nativo. La causa del incendio aún se encuentra bajo investigación.

En el operativo participan actualmente 158 personas. Desde el organismo advirtieron que persisten condiciones de peligro, con temperaturas elevadas, baja humedad relativa y un incremento del viento durante las tardes.

En el sector de El Retamal, las tareas de circunscripción no lograron resultados iniciales debido al avance del fuego y la generación de focos secundarios. Sin embargo, hacia el final de la jornada, el trabajo coordinado de maquinaria pesada, equipos de agua y medios aéreos permitió controlar el avance de las llamas y reducir su intensidad para continuar con el ataque directo.

En la zona conocida como “Tinelli”, brigadistas de la BNS SMNF–AFE reforzaron las tareas con herramientas manuales. Durante el mediodía se reactivaron focos dentro del perímetro, en áreas sin quemar, que pudieron ser contenidos gracias a las fajas previamente realizadas con maquinaria pesada. Los medios aéreos operaron a requerimiento del personal de línea.

El resto de los sectores se mantuvo bajo observación. Para esta jornada, se prevé el desplazamiento de una topadora hacia la cabeza del sector de El Retamal para completar las tareas iniciadas, mientras que en “Tinelli” continuarán las acciones de control y vigilancia, con apoyo aéreo según necesidad.

R G.