Caminata por la vida: ALCEC convoca a visibilizar la lucha contra el cáncer y reclamar recursos

La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (ALCEC) inicia su calendario de actividades anuales con una convocatoria abierta a toda la comunidad para este miércoles. Liliana Tamame, referente de la institución, confirmó que el punto de encuentro será la explanada del estadio, junto al sector de la pileta, a partir de las 19:45 horas para iniciar la actividad puntualmente a las 20:00. La jornada comenzará con una charla informativa a cargo de la oncóloga doctora Pacera, quien expondrá sobre los avances y las posibilidades de los nuevos tratamientos actuales, para luego dar inicio a una caminata simbólica con destino a la cascada. Según explicó Tamame, "el objetivo de esta caminata es la visibilización del día y recordar la necesidad de los controles anuales", además de realizar sorteos de remeras entre los presentes.

Más allá del encuentro deportivo, la iniciativa persigue un firme objetivo de reclamo ante la situación sanitaria y presupuestaria que afecta al sector. La referente hizo un llamado directo a las autoridades para que "se puedan destinar los fondos necesarios para todo lo que significa la investigación a nivel nacional y a nivel mundial" sobre todos los tipos de cánceres. Tamame advirtió con preocupación que entidades como las universidades y los hospitales que están a cargo de ellas, como es el Instituto Roffo, "con esta reducción de presupuesto están teniendo algunos problemas". Esta situación se agrava con la realidad de las prestaciones de salud, ya que existen obras sociales que "vienen con mucho retraso en el abastecimiento de los medicamentos para las quimioterapias o para los tratamientos prolongados".

Como integrantes de una red nacional de pacientes oncológicos, desde ALCEC subrayan que "lo que queremos visibilizar es que se den los recursos necesarios para los tratamientos y las investigaciones que son indispensables para mejorar la posibilidad de vida de pacientes con cáncer". La organización reconoce que existen retrasos confirmados en la entrega de medicación y por ello esta primera actividad del año se vuelve un espacio de participación ciudadana fundamental. Finalmente, Tamame destacó la incorporación de nuevas personas al equipo de trabajo y reiteró que "necesitamos a necesitar más voluntarios", invitando a todos los interesados a acercarse este miércoles para acompañar la causa y escuchar la disertación profesional previa a la marcha.

E.B.W.