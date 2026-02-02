El Intendente de Cholila denuncia a "falsos voluntarios" que vendían elementos donados

Un escándalo en la localidad de Cholila fue destapado por el propio intendente, Silvio Boudargham, quien radicó una denuncia contra un grupo de personas a las que descubrió que comercializaban elementos donados para las familias damnificadas por el incendio en la zona.

Boudargham, quien se encontraba colaborando con el dispositivo de asistencia a los afectados por el fuerte siniestro que golpeó a la localidad días atrás, se presentó en la comisaría local para denunciar, personalmente, que un grupo de sujetos "traían donaciones desde la localidad de Bariloche y, en lugar de entregarlas a los vecinos, las vendían para su propio beneficio", reza la denuncia a la cual este medio tuvo acceso.

Los acusados eran los receptores de elementos que eran enviados desde Bariloche para colaborar con las familias que sufrieron en carne propia la voracidad de las llamas que atravesaron la zona días atrás.

Luego de una rápida investigación, la Policía logró individualizar a las personas que se encontraban participando de dicha operación fraudulenta, constatando la presencia de camión con 60 tanques de agua de 1.200 litros cada uno. Al entrevistar al chofer del vehículo, este se justificó argumentando que había "5 o 6 tanques donados para entregar", pero que que, como no se había logrado recaudar el dinero suficiente para podar entregar el resto en calidad de donación, los estaban ofreciendo al público a un "precio moderado" de entre $110 mil y $150 mil.

Los agentes giraron las actuaciones iniciadas por Boudargham a la Fiscalía de la Comarca Andina, y si bien no hubo personas detenidas, avanza la investigación para determinar puntualmente lo ocurrido con donaciones que debían llegar a los vecinos de Cholila.

SL