Martes 03 de Febrero de 2026
03 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Amplio despliegue operativo en Chubut para combatir incendios forestales en la cordillera

El Gobierno provincial despliega 500 brigadistas y medios aéreos para frenar incendios que ya consumen 45 mil hectáreas de bosque y pastizales, priorizando la defensa de viviendas y zonas críticas.
Por Redacción Red43

El operativo montado por el Gobierno del Chubut mantiene una presencia masiva de recursos humanos y técnicos en los frentes críticos de la región cordillerana para frenar el avance del fuego que castiga tanto bosque nativo como implantado. El despliegue actual involucra a brigadistas, bomberos y personal logístico que operan de forma coordinada con una flota de aviones hidrantes, helicópteros con helibalde y maquinaria pesada destinada a la apertura de fajas cortafuegos. Las tareas se concentran especialmente en los sectores de Primera Cantera y el Parque Nacional Los Alerces, donde la complejidad del terreno y las condiciones climáticas exigen un monitoreo constante para evitar que las llamas alcancen zonas habitadas.

 

Durante las últimas horas las brigadas debieron redoblar esfuerzos en el área de la Eco Aldea debido a una fuerte reactivación generada por el incremento del viento, logrando defender con éxito las viviendas del sector mediante ataques directos con equipos de agua. En simultáneo, se realizan recorridos preventivos para detectar focos secundarios y se ejecutan tareas de enfriamiento con autobombas en las zonas bajas para consolidar los perímetros ya trabajados. Mientras tanto, en la zona de Puerto Patriada, el personal de las bases cercanas continúa con la detección de puntos calientes y el ensanchamiento de líneas de defensa en terrenos difíciles como el Retamal y el sector de ñirantales.

 

La superficie total afectada en la provincia suma la preocupante cifra de 45 mil hectáreas, divididas entre los incendios del Comando Unificado y el siniestro de Puerto Patriada que sigue bajo jurisdicción de la Secretaría de Bosques. A pesar de la magnitud de la emergencia, el apoyo logístico que incluye camiones cisterna y maquinaria vial garantiza el abastecimiento de agua y la accesibilidad para el personal de línea. Los medios aéreos permanecen operativos y listos para intervenir en función de la visibilidad y las necesidades específicas que planteen los jefes de cuadrilla en cada uno de los frentes activos de la provincia. 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

