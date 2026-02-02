El mapa del fuego: el incendio en Los Alerces se expande sin control hacia el Este

La situación en el Parque Nacional Los Alerces y sus alrededores es crítica. El último mapa operativo revela una preocupante expansión de las zonas rojas, que representan el fuego activo que avanza descontrolado, impulsado por ráfagas de viento del Oeste que alcanzan los 55 km/h.





Interpretación del avance según la cartografía:

El frente activo (Zona Roja): La mayor actividad se concentra actualmente en el flanco este de la Villa Lago Rivadavia y el margen noreste del lago homónimo. El mapa muestra cómo las lenguas de fuego rojo avanzan de manera irregular sobre la vegetación nativa, acercándose peligrosamente a la Ruta Provincial 71 . También se observa actividad crítica en Punta Mattos y la cara oeste del Cerro Alto El Petiso , donde las llamas buscan nuevas áreas de combustible.

La zona devastada (Zona Azul): El color azul en el mapa marca la huella del incendio, el territorio que ya ha sido consumido por las llamas. Esta superficie ya supera las 16.700 hectáreas solo en el sector de Villa Lago Rivadavia. Aunque el fuego ya pasó por allí, estas áreas requieren guardia de cenizas y enfriamiento para evitar que los focos secundarios (puntos rojos aislados dentro del azul) se reactiven por el viento.

El empuje del viento: La disposición de las manchas rojas en el mapa confirma una proyección hacia el Este-Sureste. El viento del Oeste actúa como un motor que "empuja" el frente activo, lanzando chispas y creando nuevos focos por delante de la línea principal de combate.

Estrategia de contención



El Comando Operativo utiliza esta información visual para desplegar maquinaria pesada y brigadistas justo en el límite donde el azul se encuentra con el rojo. El objetivo es construir líneas de defensa que frenen el avance de los focos activos antes de que alcancen zonas de viviendas.

Debido a que el fuego sigue expandiéndose sobre la traza de la Ruta 71, el Gobierno Provincial mantiene el cierre total del tránsito en el tramo Cholila-Ruta 40 para garantizar la seguridad de los automovilistas y la operatividad de los aviones hidrantes y autobombas.







M.G



