13°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 02 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad IncendiosEsquelcholilaPNLARed43
02 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El mapa del fuego: el incendio en Los Alerces se expande sin control hacia el Este

El último mapa cartográfico del operativo revela la magnitud del desastre ambiental en la región cordillerana. El avance del fuego, impulsado por ráfagas de hasta 55 km/h del sector Oeste. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La situación en el Parque Nacional Los Alerces y sus alrededores es crítica. El último mapa operativo revela una preocupante expansión de las zonas rojas, que representan el fuego activo que avanza descontrolado, impulsado por ráfagas de viento del Oeste que alcanzan los 55 km/h.

 

Interpretación del avance según la cartografía:

 

  • El frente activo (Zona Roja): La mayor actividad se concentra actualmente en el flanco este de la Villa Lago Rivadavia y el margen noreste del lago homónimo. El mapa muestra cómo las lenguas de fuego rojo avanzan de manera irregular sobre la vegetación nativa, acercándose peligrosamente a la Ruta Provincial 71. También se observa actividad crítica en Punta Mattos y la cara oeste del Cerro Alto El Petiso, donde las llamas buscan nuevas áreas de combustible.

     

  • La zona devastada (Zona Azul): El color azul en el mapa marca la huella del incendio, el territorio que ya ha sido consumido por las llamas. Esta superficie ya supera las 16.700 hectáreas solo en el sector de Villa Lago Rivadavia. Aunque el fuego ya pasó por allí, estas áreas requieren guardia de cenizas y enfriamiento para evitar que los focos secundarios (puntos rojos aislados dentro del azul) se reactiven por el viento.

     

  • El empuje del viento: La disposición de las manchas rojas en el mapa confirma una proyección hacia el Este-Sureste. El viento del Oeste actúa como un motor que "empuja" el frente activo, lanzando chispas y creando nuevos focos por delante de la línea principal de combate.

     

Estrategia de contención

El Comando Operativo utiliza esta información visual para desplegar maquinaria pesada y brigadistas justo en el límite donde el azul se encuentra con el rojo. El objetivo es construir líneas de defensa que frenen el avance de los focos activos antes de que alcancen zonas de viviendas.

 

Debido a que el fuego sigue expandiéndose sobre la traza de la Ruta 71, el Gobierno Provincial mantiene el cierre total del tránsito en el tramo Cholila-Ruta 40 para garantizar la seguridad de los automovilistas y la operatividad de los aviones hidrantes y autobombas.



M.G

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tristeza en el ambiente del boxeo, se fue Raúl Martínez
2
 Conflicto familiar y un vidrio roto: una mujer detenida en Esquel
3
 Manoseó efectivos policiales: fue detenido
4
 Empleado municipal demorado
5
 Susto en Trevelin por un incidente con una avioneta
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -