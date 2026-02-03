18°
18°
Esquel, Argentina
Martes 03 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

“La Muni cerca Tuyo” vuelve a los barrios de Esquel

El programa municipal retomará su recorrido por los barrios tras el verano. Diego Austin adelantó que en los próximos días se anunciará dónde será el primer operativo.
Por Redacción Red43

El programa “La Muni cerca Tuyo” volverá a desplegarse en los barrios de Esquel luego del receso de verano. Así lo confirmó Diego Austin, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Esquel, quien explicó que la decisión de postergar el inicio estuvo vinculada a la dinámica propia de las vacaciones.

 

“Este año estábamos esperando justamente que pase la temporada de verano, sobre todo diciembre y enero, que son meses en los que la gente está concentrada y abocada a las vacaciones y a otras cuestiones”, señaló. En ese marco, indicó que el regreso del programa ya está en marcha y en etapa de organización.

 

Austin detalló que la coordinación está a cargo de su subsecretaria y que el anuncio oficial se realizará en breve. “Dentro de poco tiempo vamos a estar anunciando en qué barrio vamos a estar”, adelantó.

 

El funcionario remarcó además la importancia del programa como herramienta de contacto directo con la comunidad. “Es algo que se va a seguir llevando adelante, es algo que ha dado muy buen resultado, es la forma que nosotros tenemos de estar de cara al vecino en la calle, que es donde están los problemas, tomando conocimiento y llevando las soluciones”, afirmó.

 

Finalmente, sostuvo que “La Muni cerca Tuyo” continuará como una política pública sostenida en el tiempo y reiteró que “prontamente vamos a estar anunciando en qué barrio vamos a estar”.

 

 

R.G.

 

