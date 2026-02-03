Un corte de luz afectará toda la mañana un sector de Esquel

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informa a sus usuarios de energía eléctrica de la ciudad de Esquel que durante el día miércoles 04 de febrero se realizará un corte en el suministro eléctrico.

Los cortes se deberán a un cambio de transformador y mantenimiento en sub-estaciones transformadoras.

El día miércoles de 08:30 a 11:00 horas se verá afectado desde Alberdi hasta Libertad entre Roggero y Av. Alvear. Y desde Libertad hasta Fleming entre Roggero y Alsina.

Así mismo, alrededor de las 02:00 AM en otros sectores se percibirá un micro corte necesario para traspaso de cargas en media tensión.

SL