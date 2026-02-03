18°
Esquel, Argentina
Martes 03 de Febrero de 2026
03 de Febrero de 2026
Un corte de luz afectará toda la mañana un sector de Esquel

Será desde Alberdi hasta Libertad entre Roggero y Av. Alvear, y desde Libertad hasta Fleming entre Roggero y Alsina. Los detalles.
La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informa a sus usuarios de energía eléctrica  de la ciudad de Esquel que durante el día miércoles 04 de febrero se realizará un corte en el suministro eléctrico.

 

Los cortes se deberán a un cambio de transformador y mantenimiento en sub-estaciones transformadoras.

 

El día miércoles de 08:30 a 11:00 horas se verá afectado desde Alberdi hasta Libertad entre Roggero y Av. Alvear. Y desde Libertad hasta Fleming entre Roggero y Alsina.

 

Así mismo, alrededor de las 02:00 AM en otros sectores se percibirá un micro corte necesario para traspaso de cargas en media tensión.

 

