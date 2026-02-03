Martes de lluvia y rotación de vientos en la cordillera

Para este martes, el Servicio Meteorológico prevé una jornada marcada por la inestabilidad. Si bien las precipitaciones traerán un alivio térmico necesario para el combate del fuego en Los Alerces, la atención estará puesta en el aumento de la intensidad del viento hacia el final del día.

Mañana: La jornada comenzará con lluvias persistentes (probabilidad entre el 40% y 70%). La temperatura se ubicará en torno a los 16°C. Los vientos serán leves, soplando desde el sector Noroeste a una velocidad de apenas 7 a 12 km/h, lo que facilitará las tareas operativas tempranas bajo la lluvia.

Tarde: Se mantendrán las condiciones de inestabilidad con continuidad de lluvias. La temperatura alcanzará su máxima de 20°C. El viento se mantendrá calmo, conservando la dirección del Noroeste y velocidades bajas (7-12 km/h), permitiendo un ambiente fresco y húmedo en los sectores de mayor actividad ígnea.