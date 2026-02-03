En la Ruta de los Valles, más del 80% de los corredores fueron argentinos

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Pasó la 15° edición de la Ruta de los Valles y, como todos los años, hay mucho para destacar. Lo primero que debemos señalar (y todos los años es lo mismo) es que todos quieren ser parte de esta fiesta del Mountain Bike, por los paisajes, por el recorrido, por la atención de la gente de Chile, por los premios.

Por muchas cosas, todos quieren parte de esta fiesta. Todos los años se suman más y más corredores argentinos y para la pequeña localidad de Futaleufú es una inyección económica por demás importante.

Hosterías, bares y restaurantes, almacenes, quioscos y supermercados. Todo se mueve al son de la Ruta de los Valles. Y si hay tiempo, las ferias americanas, la ropa que siempre está barata y de muy buena calidad.

Futaleufú tiene ese encanto, esa belleza en sus bosques naturales y los variados espejos de agua que nos hace disfrutar.

Pero analizando detenidamente la planilla de cronometraje instantáneo, hay números que nos sorprenden.

Es que sumando solo a los corredores de 15km de mi Primer Desafío, a lo que corrieron los 36Km de la Promocional y los muchos ciclistas que se animaron al Desafío Total (82km) debemos señar que el 81% de todos esos corredores fueron argentinos.

Un número increíble para una carrera de mucha envergadura y de mucha logística. Acá es donde aparece la hermandad y el trabajar en conjunto. En la Ruta de los Valles desaparece la rivalidad y lo importante es que todos son patagónicos.

A pesar de la inmensa diferencia, en Futaleufú están desarrollando una camada de jóvenes dentro del ciclismo que ya comienza a dar sus frutos. Es cierto que un deportista de alto rendimiento no se hace de un día para el otro. Lleva muchos y muchos años de trabajo, pero se empiezan a ver los pequeños retoños con horizonte por demás claro.

De hecho, el Alcalde Fernando Grandon señalo en su discurso previo a la entrega de premios que hay un fuerte apoyo por parte del municipio y del Gobierno Regional de Los Lagos para el desarrollo de este deporte en la zona. Y los resultados, después de muchos años de Ruta de los Valles, se empiezan a ver.

Por ejemplo, Fabián Sepúlveda López quien con 16 años viajará a España para integrar un equipo de ese país hispano. Una experiencia que será increíble para un jovencito que vive en un lugar alejado de los grandes centros urbanos.

Además, aparecen con un futuro enorme Alex Millapinda, quien sueña en participar en los Juegos Panamericanos, integrando el Seleccionado Juvenil chileno. Pasta tiene, talento tiene y un fuerte apoyo es lo que todo deportista necesita

Y sin olvidarnos de Jeyson Obando Sepúlveda quien estará presente (al igual que Alex) de la Vuelta Ciclística de la Juventud que tendrá lugar en Puerto Montt, una exigente prueba de tres días de competencia.

Por eso, debemos señalar que la Ruta de los Valles es el inicio para estos jóvenes ciclistas chilenos.

En relación a los corredores argentinos, que recordemos fueron muchos quienes cruzaron la frontera, salvo Nathalia Delgado, Mariano Ojeda y Alejandra De Bernardi, por nombrar a tres de las mujeres, quienes por distintos motivos no estuvieron presentes, debemos remarcar las muy buenas actuaciones de Natalia Dutto (ganadora de los 82km), de Carla Bassani quien terminó como escolta y sueña de estar nuevamente en Río Pinto, de María Florencia Devetak quien terminó tercera en su categoría (octava en la general) en sus primeros 82km de competencia.

También tuvieron muy buena carrera Jéssica Herpsomer y Tamara Hassanié (en su primera carrera en la Ruta de los Valles) y no nos olvidemos de la victoria de Ivana Jaramillo, en los 36 km.

Por el lado de los varones, el nivel ha sido superlativo. Tres de los integrantes del equipo JG competición lograron estar entre los primeros seis lugres como ser Marcos Aga, Marcos León y Alexis Jacobsen.

Pero también participaron quienes siempre asisten a este tipo de carrera: Eduardo “Lali” Flores (terminó duodécimo en la general), Ronal Davies, Omar Garayo, Gustavo Freeman, Rodrigo y Juan Villa (impecable lo de ellos), Rolando Espinosa, Gustavo Veuthey, Maximiliano Germillac y Carlos Morales, entre tantos y tantos otros corredores que siempre se animan a cruzar la frontera.

Recordemos que esta edición ha tenido récord de participantes, superando los 300 corredores y mini corredores quienes disfrutaron de un fin de semana a mucho pedal.