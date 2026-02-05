Lo atropellaron mientras esperaba el colectivo y murió: 15 años después la familia cobrará casi 200 millones

Un fallo civil de alto impacto económico puso punto final a una tragedia ocurrida hace casi 15 años atrás. Una compañía de seguros deberá indemnizar con una suma millonaria a la pareja y los cuatro hijos de un hombre que murió tras un accidente del que fue víctima cuando esperaba el colectivo.

La sentencia fue dictada por un juzgado civil y comercial de Lomas de Zamora, dentro de una causa por daños y perjuicios iniciada tras el siniestro ocurrido el 21 de octubre de 2011. Además del conductor, quedó alcanzada por la condena la aseguradora del vehículo involucrado.

El hecho se produjo cerca de las 9 de la mañana en una esquina de Lanús. La víctima aguardaba el colectivo cuando un automóvil que circulaba a gran velocidad perdió el control, cruzó de carril y terminó sobre la vereda. El impacto fue directo y devastador. El hombre sufrió lesiones gravísimas, atravesó una internación prolongada en terapia intensiva, padeció la amputación de una pierna y finalmente murió. En el fuero penal, el conductor recibió una condena de prisión condicional y una inhabilitación para manejar. En paralelo, la familia avanzó con la demanda civil.

Al analizar el expediente, el juez puso el foco en el daño moral, entendido como la afectación de bienes esenciales de la persona: la paz interior, la tranquilidad emocional, la integridad física y los vínculos más profundos.

El magistrado recordó doctrina judicial que sostiene que, frente a la muerte de un familiar directo, no resulta necesario demostrar el sufrimiento: ese dolor surge del curso natural de los hechos.

La sentencia destacó que la pérdida de un compañero de vida y de un padre genera un impacto inmediato y duradero en el núcleo familiar. En ese marco, el juzgado fijó una indemnización de $10 millones para la pareja y la misma suma para cada uno de los hijos, lo que totaliza $50 millones solo por este concepto.

El fallo remarcó que el dinero no recompone el vacío, pero busca ofrecer una reparación frente al quiebre emocional que atraviesan quienes quedan. Otro eje central del fallo fue el denominado valor vida, un rubro que contempla las consecuencias patrimoniales derivadas del fallecimiento.

Al momento del accidente, la víctima tenía 43 años y representaba el principal sostén económico del hogar. Testigos declararon que trabajaba de manera regular y que su ingreso resultaba clave para la subsistencia del grupo familiar.

El juez evaluó su expectativa de vida, su capacidad productiva y los ingresos que probablemente habría generado. También consideró la edad de los hijos y el grado de dependencia económica existente.

En la sentencia se dejó en claro que la vida humana no se mide en dinero. Lo que se cuantifica es el impacto material que provoca la interrupción abrupta de una actividad laboral que aportaba estabilidad al hogar.

Con ese criterio, se fijaron $10 millones para la pareja y las dos hijas que eran menores al momento del hecho, y $5 millones para cada uno de los hijos mayores. El fallo subrayó que no corresponde aplicar fórmulas automáticas, sino ponderar cada historia personal y familiar. El expediente también incluyó pericias psicológicas realizadas en 2020. Los informes revelaron un cuadro extendido de sufrimiento emocional.

La pareja del fallecido presenta una neurosis de angustia moderada, con una incapacidad psíquica permanente del 12%. Una de las hijas atraviesa un cuadro similar, mientras otra sufre un trastorno adaptativo con síntomas depresivos. La tercera hija padece ansiedad generalizada y el hijo varón presenta un trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo, con una incapacidad del 18%.

La perito recomendó tratamientos psicoterapéuticos prolongados para todos los integrantes del grupo familiar. Por este concepto, el juzgado de Lomas de Zamora estableció $3,5 millones para la pareja y montos que van desde $2,5 millones hasta $4 millones para cada hijo, según el grado de afectación.

Sumados todos los rubros —daño moral, valor vida y daño psicológico—, la condena original alcanzó poco más de $100 millones. A esa cifra se agregó una tasa pura del 6% anual y la actualización mediante índices oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, lo que llevó el monto final a aproximadamente $186 millones.