Otra medida de fuerza de los gremios amenaza con paralizar la temporada del langostino

Una medida de fuerza decretada por el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), en rechazo al incremento del canon pesquero provincial dispuesto por la Agencia de Recaudación del Chubut (ARECH), paraliza en las próximas horas la temporada de langostino en aguas de Chubut.



La decisión gremial, que se suma a la de otros sindicatos de a bordo, responde a la actualización del valor del kilogramo de langostino utilizado como parámetro para la liquidación del canon, establecida mediante la Resolución N° 0476/25, cuya aplicación rige de manera retroactiva al 1° de diciembre de 2025.



La medida fue comunicada formalmente en horas de la tarde de este miércoles y establece un paro total de actividades en la flota de Rawson hasta tanto Provincia retrotraiga la resolución cuestionada.



Desde el sindicato advierten que el aumento del canon no es una cuestión meramente administrativa, sino que tiene un impacto directo sobre los haberes de los trabajadores embarcados, particularmente en aquellos casos donde rige el convenio a la parte.

Desde el SICONARA y el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo dicen que el incremento del valor de referencia sobre el cual se calcula el canon termina afectando el resultado final de la liquidación.



Las entidades gremiales fueron enfáticas al señalar que el canon pesquero y las cargas tributarias son responsabilidades exclusivas de los empleadores y no deben recaer, bajo ninguna modalidad, sobre los trabajadores.



El reclamo también incluye un pedido expreso al Gobierno para que adopte medidas urgentes que impidan cualquier tipo de traslado del canon al salario bajo el sistema a la parte.



La Resolución ARECH N° 0476/25, a la que accedió este medio, fue firmada el 11 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 15 de ese mes. En sus fundamentos, la Agencia de Recaudación sostiene que la actualización de los valores responde al tiempo transcurrido desde la resolución anterior, a las variaciones económicas del sector pesquero, a la evolución del dólar vendedor y al Índice de Precios Mayoristas elaborado por el INDEC.



Sin embargo, uno de los puntos más cuestionados por los gremios es la vigencia retroactiva de los nuevos valores desde el 1° de diciembre de 2025, así como el efecto práctico que la medida tiene sobre el esquema salarial a la parte. La resolución deja sin efecto la normativa anterior y fija un nuevo cuadro de precios que impacta en la liquidación del canon pesquero.



Con todo, la paralización de la flota genera preocupación en toda la cadena productiva del sector, desde los trabajadores hasta las empresas y el propio Estado.



