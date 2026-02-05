18°
18° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 05 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 politica ArgentinaEdad de imputabilidad
05 de Febrero de 2026
politica |
Por Redacción Red43

El Gobierno impulsa la reforma penal juvenil y busca la media sanción la próxima semana

El oficialismo acelera el debate en Diputados para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, incluyendo un apartado presupuestario para financiar la implementación del nuevo sistema en las provincias. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cámara de Diputados de la Nación inició un cronograma acelerado para avanzar en la reforma del Régimen Penal Juvenil. Tras una reunión clave entre las autoridades del cuerpo y los jefes de bloque, el Poder Ejecutivo manifestó su intención de obtener un dictamen de mayoría el próximo miércoles 11 de febrero. El objetivo final es llevar el proyecto al recinto apenas un día después para lograr la media sanción antes del cierre de la semana entrante.

 

El eje central de la iniciativa es el establecimiento de los 14 años como el nuevo piso de punibilidad. Este número surge de un consenso previo con bloques aliados como el PRO y la UCR. Asimismo, se fijará una pena máxima de 15 años de prisión efectiva para delitos de extrema gravedad, tales como homicidios o secuestros, mientras que para infracciones menores se priorizarán medidas alternativas como tareas comunitarias o dispositivos de monitoreo electrónico.

 

Uno de los puntos determinantes de esta nueva etapa es el compromiso del Gobierno nacional para costear el impacto fiscal de la norma. Atendiendo al reclamo de los gobernadores provinciales, el proyecto incorporará un apartado que permite convenios de financiamiento para que los distritos puedan solventar la diferencia de costos entre el sistema vigente y el nuevo régimen especializado. Este nuevo esquema contempla además la creación de centros de detención exclusivos para menores, donde se garantice la educación y el tratamiento médico de los jóvenes condenados.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio de pastizales cercano a viviendas en el paraje Los Coirones
2
 Su ex la mantuvo cautiva sin agua y sin comida: cómo Milagros pudo salir del calvario
3
 Nora Carrasco QEPD
4
 Incendio en Los Coirones: Municipio aporta recursos para frenar el avance del fuego
5
 La Fiesta Nacional del Lúpulo confirmó su grilla: Cuatro noches de música con artistas locales y figuras nacionales
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Tras los incendios, se avanza en la normalización total del servicio eléctrico en la Comarca Andina
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -