18°
21°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 06 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 policiales
06 de Febrero de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

“A mi hermana la entregaron”: testimonio desgarrador sobre la misteriosa muerte de una joven en Los Ángeles

Santiago Barreto contó detalles desconocidos sobre la muerte de la joven Narela en Estados Unidos. La familia está convencida que fue un homicidio. Todas las incógnitas
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Santiago Barreto, hermano de Narela, la joven argentina que fue hallada muerta en Estados Unidos tras varios días de búsqueda, dio a conocer escalofriantes detalles sobre el caso, expuso que fue hallada en la calle y que llevaba sin vida desde hace tiempo.

 

El joven contó que en Los Ángeles se encuentra su papá, quien pudo comunicarse con sus familiares en Argentina para que sepan qué ocurre en Estados Unidos luego de que se confirme que la joven fue hallada muerta. “Parece que llevaba muerta ya del mismo viernes en que dejó de recibir las llamadas. Estos son los datos que tiene mi papá”, señaló.

 

Además, comentó que Narela se había mudado hacía poco tiempo a un nuevo departamento y que el cuerpo fue encontrado cerca de esa zona: “Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días de fallecida”.

 

A su vez, otro punto que expuso en diálogo con Telenoche es que la Policía logró peritar el departamento de la víctima, operativo en el que participó un amigo, y que no encontraron nada extraño:

 

“No fue un intento de robo, algo de esto fue en la calle”. Respecto al auto de una aplicación que se encuentra dentro de la investigación, Santiago explicó que se trató de una “entrega” y que su hermana no se subió al vehículo.

 

Aunque por ahora no hay datos específicos sobre qué pasó o alguna hipótesis, el joven remarcó: “Esto pasó cuando ella se estaba yendo a algún lugar, al trabajo, seguramente”. Por el momento las autoridades estadounidenses no confirmaron si se trató de un crimen, pero los familiares expresan que fue un homicidio. En este sentido, fue el propio Santiago quien previamente usó sus redes sociales y en una extensa carta de despedida señaló:

 

“Me destruye saber que estabas tan feliz de haberte mudado, de que por fin las cosas se estaban encaminando, todo estaba saliendo hermoso, para que alguien sin alma, sin corazón, te arrebate esas ilusiones, esas ganas, esa energía tan positiva, pero, ante todo, me arrebate a mí la posibilidad de volver a encontrarnos, nos cagaron la vida, a toda la familia”.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
2
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
3
 Incendio en Los Coirones: Municipio aporta recursos para frenar el avance del fuego
4
 Tragedia en la Ruta 7: Gaiman despide con profundo dolor a Mariana de Pablo Lloyd
5
 Le tragó la tarjeta, destrozó el cajero a patadas
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
3
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -