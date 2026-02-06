Avenida Ameghino tendrá nuevo asfalto

El Intendente Matías Taccetta está al frente de múltiples obras en la ciudad, algunas de las cuales tienen una larga data de licitaciones y puestas en marcha.

Una de ellas, es la renovación del asfalto en la entrada a Esquel, por Avenida Ameghino: “El hormigón que está hoy en día en el ingreso de la ciudad, desde la calle Cámpora hasta la avenida Fontana. Vemos la cantidad de grietas que tiene, la cantidad de baches que se están haciendo o se hicieron en su momento, pero no alcanza porque es una de las calles más viejas que tenemos en la ciudad, creo que es de los años 80”.



El uso y la importancia de ese sector de la ciudad: “Es el ingreso de nuestra ciudad, es la bienvenida que le damos a los turistas y tenemos que embellecerla y dejarla de la mejor manera. Es lo que buscamos cuando gestionamos y hablamos con la empresa. Hay que aclarar también que esta obra fue adjudicada hace más de cuatro años atrás”.



La lenta relación con los gobiernos nacionales: “Fue licitada, fue adjudicada, no fue hecha, en ningún momento se tomó la decisión del gobierno nacional de hacerla”. Frente a ello, Taccetta remarca la decisión municipal de no esperar: “Creo que son pocos los municipios que tienen tanta obra y tanto dinero invertido en obras. Hacer obras no es solamente hacer un anuncio o decir que se va a gestionar, es verla en concreto que se está haciendo y culminada. Tenemos obras de vivienda, obra de agua, obra de gas, obras eléctricas, obras de cloaca, obras de cordón cuneta, adoquinado, un natatorio”.



El Intendente compara esta decisión con lo recibido desde la gestión municipal anterior: "La única obra que hemos tenido el Gobierno Nacional en la gestión anterior había sido dos cuadras de luces LED. Y hay que decirlo, porque parece que se olvidan. Esas son las únicas obras que gestionaron del Gobierno Nacional anterior, los que tenían contacto con el Gobierno Nacional y no consiguieron nada para Esquel. Absolutamente nada".



No solo es un trabajo del Municipio, sino también fruto de la colaboración con el gobierno provincial: "Le agradezco públicamente al Gobernador por todo el apoyo y el acompañamiento en cada una de las gestiones que hicimos, tanto en el Gobierno Nacional como dentro del Gobierno Provincial, para tener hoy en día una ciudad que no solamente tiene obras, sino que tiene empleo", resaltó Taccetta.

