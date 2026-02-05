Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores

Un importante operativo de emergencia logró controlar esta tarde un incendio forestal en el barrio Los Coirones, el cual se originó por un descuido en una obra en construcción tras el uso de una amoladora. A pesar de la velocidad con la que se propagaron las llamas, la coordinación entre las distintas fuerzas evitó que se registraran heridos o daños materiales en las viviendas.



Un despliegue inmediato



El siniestro comenzó pasado el mediodía y, debido a las condiciones de la vegetación y el terreno, las llamas avanzaron con rapidez sobre pastizales y arbustos en dirección hacia la ladera. Ante el riesgo inminente de propagación, se activó un intenso operativo de combate por tierra y aire que combinó el esfuerzo de múltiples sectores.

En la línea de fuego trabajaron de forma coordinada las dotaciones de Bomberos Voluntarios de Esquel y Trevelin junto al personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. El despliegue terrestre fue apoyado desde el cielo por la operación de dos helicópteros y un avión hidrante, cuyos lanzamientos resultaron clave para frenar el avance. Asimismo, se destacó la participación del personal municipal y de los propios vecinos, quienes colaboraron activamente para facilitar las tareas de contención y proteger la zona.

Compromiso con el barrio

El intendente Matías Taccetta, junto al gerente de la UEPROMU, Iván Pereira, se hicieron presentes en el sector para seguir de cerca el desarrollo de las tareas y dialogar con los residentes. En medio de la emergencia, los vecinos recordaron un pedido histórico de 2020 que nunca había sido escuchado: la instalación de una cisterna de agua en la zona.

Ante este reclamo, Taccetta asumió el compromiso de avanzar con la obra una vez que los vecinos obtengan la autorización para construir en un predio privado. "Cumplido ese paso, el municipio llevará adelante los trabajos necesarios", aseguró el jefe comunal, brindando una solución definitiva para mejorar la seguridad del barrio.

Llamado a la prevención

Tras lograr el control del foco, desde la Municipalidad de Esquel recordaron que la ciudad permanece bajo emergencia hídrica e ígnea. Se solicitó a la comunidad extremar los cuidados al utilizar herramientas que generen chispas y mantener la limpieza de patios y terrenos baldíos para evitar que nuevos descuidos pongan en riesgo a la población.





