Viernes 06 de Febrero de 2026
06 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta en la Cordillera: un nuevo incendio avanza sobre la desembocadura del Tigre en el Lago Cholila

Las ráfagas de viento facilitaron la propagación del fuego en una zona de difícil acceso, obligando a un despliegue de brigadistas y medios aéreos para proteger las viviendas cercanas al lago.
Por Redacción Red43

Un nuevo escenario crítico se desató ayer jueves en la zona del Lago Cholila. Alrededor de las 16:00 horas, se detectó un foco de incendio en cercanías de la desembocadura del Río Tigre, un sector de difícil acceso que requirió el traslado inmediato de combatientes mediante helicóptero. La propagación fue agresiva desde sus primeros minutos, impulsada por las condiciones meteorológicas y las ráfagas de viento que imperan en la cordillera chubutense.

 

Personal de la Base de Servicio Cholila del Servicio Provincial de Manejo del Fuego trabajó intensamente en el terreno para construir líneas cortafuegos con herramientas manuales. Esta maniobra fue fundamental para proteger las áreas de viviendas cercanas y evitar que el frente avanzara hacia sectores poblados. El ataque terrestre fue apoyado por un importante despliegue de medios aéreos, incluyendo dos aviones anfibios y tres helicópteros con helibalde, uno de ellos de gran porte proveniente de la provincia de Río Negro.

 

Hasta ahora los informes indicaron que la cabeza del incendio logró detenerse al alcanzar un sector de piedras, lo que facilitó las tareas de contención. Sin embargo, la cola del foco permanece activa y quemando en retroceso, por lo que la vigilancia y el combate continúan. El operativo cuenta con la colaboración coordinada de instituciones municipales, provinciales y nacionales para evitar nuevas reactivaciones.

 

Para la jornada de este viernes, estaba previsto que se sumen a las tareas los combatientes de la Brigada Nacional Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Los medios aéreos se mantendrán en aprestamiento para intervenir según lo requiera el personal en tierra, mientras la comunidad permanece en alerta ante una temporada de incendios que no da respiro en la región de la Comarca Andina.

 

 

 

 

E.B.W.

 

